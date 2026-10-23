El Rally Dakar 2027 podría cambiar de sede y de fechas, con una salida en Europa y el desarrollo de la competencia en Marruecos. Esa posibilidad fue publicada por el medio especializado Somos Dakar, que informó haber consultado a pilotos inscriptos y referentes del rally raid. Sin embargo, el traslado no fue anunciado oficialmente por Amaury Sport Organisation (ASO) y tanto el recorrido como el calendario alternativo deben considerarse preliminares.

Las versiones circulan en un contexto de incertidumbre por la seguridad en Medio Oriente y la continuidad de la carrera en Arabia Saudita. Mientras distintos medios describen alternativas para disputar la prueba fuera de ese país, el sitio oficial del Dakar todavía muestra las fechas del 1 al 15 de enero de 2027 y conserva la presentación del recorrido saudí difundida en mayo.

España y Marruecos, los destinos que aparecen en las versiones

Según la información publicada por Somos Dakar, una de las opciones contemplaría realizar la largada simbólica, las verificaciones y el campamento inicial en una ciudad española. Madrid aparece como una posibilidad, aunque no existe una confirmación pública sobre su elección. Desde Europa, los vehículos serían trasladados en barco hasta Marruecos para continuar la competencia en el desierto y las dunas del norte de África.

El mismo informe menciona un trazado de aproximadamente 4.300 kilómetros cronometrados. Se trata de datos atribuidos por el medio especializado a sus fuentes, que todavía requieren la presentación oficial de la organización para conocer el recorrido definitivo y las condiciones deportivas de la prueba.

Las fechas que se manejan para el Dakar 2027

El cronograma alternativo difundido por Somos Dakar contempla la apertura del campamento el 5 de enero, el inicio de las verificaciones el 6 y la disputa del prólogo el 9 de enero. La carrera se extendería hasta el 22 de enero, con 12 etapas y una jornada de descanso. Ninguna de esas modificaciones fue incorporada, hasta la consulta realizada este lunes 19 de octubre, al calendario visible en la página oficial.

La diferencia es importante para los participantes, porque una modificación de sede implica reorganizar el transporte de vehículos, los desplazamientos del personal y la distribución de materiales y asistencia. RTVE señaló que esos preparativos y la cercanía de enero añaden presión a las conversaciones sobre una alternativa al recorrido saudí.

Las publicaciones sobre el posible traslado no coinciden en todos los puntos. RTVE había informado el 17 de octubre sobre un plan que incluía un prólogo en la península ibérica el 8 de enero y ocho etapas en Marruecos. La versión difundida posteriormente por Somos Dakar describe un programa más extenso, con otras fechas y 12 etapas. Esas diferencias impiden presentar cualquiera de los esquemas como definitivo.

También quedan pendientes las ciudades de salida y llegada, la distribución de las etapas y los formatos especiales que podría adoptar la competencia. Aunque Somos Dakar plantea la posibilidad de un anuncio en los próximos días, esa expectativa no equivale a una fecha de presentación confirmada por ASO.

Un posible regreso a los escenarios africanos

Si se concretara el traslado, el Dakar volvería a competir en África después de su paso por Sudamérica y de su instalación en Arabia Saudita en 2020. La alternativa recuperaría la combinación de una salida europea y un recorrido africano, vinculada con los primeros años de la carrera. Por ahora, ese escenario permanece sujeto a las negociaciones y a una comunicación de la organización.