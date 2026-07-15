La Selección Argentina venció este miércoles 2-1 a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y se clasificó a la final, donde enfrentará a España el próximo domingo desde las 16. El encuentro se disputó en Atlanta, y permitió al equipo dirigido por Lionel Scaloni defender el título obtenido en Qatar 2022.

Como cada vez que finalizan los partidos, Scaloni habló con la prensa sobre el césped y dejó una de las frases más resonantes de la jornada: "Somos únicos. Esta gente nos llevó a ganar el partido", en referencia al respaldo de los hinchas argentinos durante el encuentro.

El entrenador, que ya suma cuatro títulos con la Selección Mayor, valoró nuevamente el compromiso de sus futbolistas y ahora buscará conducir a Argentina hacia un hecho sin precedentes: convertirse en el primer bicampeón mundial de la historia.

El desahogo de Scaloni tras otra noche histórica

Visiblemente emocionado, el entrenador evitó centrarse únicamente en el resultado y puso el foco en el grupo.

"Sin palabras. Una alegría para nuestro país, para nuestra gente. El otro día dije que este grupo no deja de sorprenderme".

Scaloni remarcó que el respaldo de los miles de argentinos presentes en el estadio fue un factor determinante durante el desarrollo del encuentro.

"Vamos a intentar ganar, dejar todo. Pero después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos y no es arrogancia. Esta gente nos llevó a ganar el partido".

Argentina irá por un récord inédito ante España

La victoria frente a Inglaterra le permitió a la Albiceleste disputar su segunda final mundialista consecutiva, luego de conquistar la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Ahora el desafío será aún mayor: Argentina buscará convertirse en el primer seleccionado que logra defender el título en la historia de los Mundiales con el actual formato, un logro que incrementaría todavía más el legado del ciclo de Scaloni.

España será el rival en la definición del domingo, luego de haber superado su semifinal y obtener el otro boleto hacia el partido decisivo.

El legado del ciclo Scaloni sigue creciendo

Desde que asumió como entrenador de la Selección Mayor, Lionel Scaloni transformó uno de los períodos más exitosos del fútbol argentino.

Hasta el momento consiguió:

Copa América 2021

Finalissima 2022

Mundial de Qatar 2022

Copa América 2024

Ahora quedó a un partido de sumar una nueva Copa del Mundo y consolidar uno de los ciclos más exitosos de la historia de la AFA.

La entrega del plantel, el sello del entrenador

Scaloni volvió a destacar el compromiso de sus jugadores y explicó cuál considera que es la principal característica del equipo.

"La camiseta amerita dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como todos".

Ese espíritu competitivo fue una constante durante todo el Mundial 2026 y volvió a reflejarse en una semifinal exigente frente a Inglaterra.