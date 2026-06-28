El entrenador de la Selección argentina Lionel Scaloni optó por usar el mismo mediocampo que paró cuando debutó como director técnico del representativo nacional en el partido con Jordania, por la tercera fecha del grupo J. En un encuentro en el que priorizó darle minutos a los jugadores que venían siendo suplentes durante los últimos meses, el mediocampo del seleccionado argentino estuvo integrado por Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso. El debut del director técnico se había dado en un amistoso ante Guatemala, el 8 de septiembre de 2018, que terminó en un triunfo argentino por 3 a 0.

A casi ocho años del inicio de su exitoso paso por la Selección argentina, que comenzó como una rueda de auxilio y fue ampliamente criticado en sus primeros meses, Lionel Scaloni volvió a utilizar al tridente de mediocampistas que eligió en su primer once titular. Luego de un caótico Mundial 2018 en Rusia, en el que el equipo que comandaba Jorge Sampaoli tuvo complicaciones para clasificar, tanto en las eliminatorias como en la fase de grupos, el ex entrenador de la Selección chilena dio un paso al costado.

Ante la imposibilidad de contratar a otro director técnico con experiencia, Scaloni fue designado para dirigir a la Selección Sub 20 junto a Pablo Aimar, su actual ayudante de campo, en el Torneo Internacional de la Alcudia 2018.

Lo Celso estuvo en el primer y último partido de la era Scaloni

Luego de ser campeón, su cuerpo de trabajo fue elegido para entrenar interinamente a la Selección mayor, con un ciclo que comenzó de forma oficial el 8 de septiembre de ese año. Con un primer amistoso ante Guatemala, en el que comenzó una lenta y prolongada tarea de renovación de futbolistas, el representativo argentino ganó por 3 a 0, con Palacios, Paredes y Lo Celso conformando el mediocampo.

Además, en el once titular incluyó a cinco futbolistas que fueron campeones del Mundo en Qatar 2022: el arquero Gerónimo Rulli, los defensores Germán Pezzella y Nicolás Tagliafico y los mencionados volantes Paredes y Palacios. Con Tagliafico como capitán, el resto del once estuvo conformado por los defensores Renzo Saravia y Ramiro Funes Mori y los atacantes Cristian Pavón, Giovanni Simeone y Gonzalo “Pity” Martínez.