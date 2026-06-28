Argentina ya tenía asegurado el primer puesto del Grupo J y el boleto a los 16avos de final del Mundial 2026 para enfrentar a Cabo Verde el próximo viernes en Miami. El campeón del mundo cerró la primera fase en Dallas ganándole 3 a 1 a Jordania con un gran tiro libre de Giovani Lo Celso y la aparición de Lautaro Martínez de penal, cortando su mala racha en la competencia donde no registraba gritos personales. Lionel Messi incrementó sus números de leyenda alcanzando los 19 festejos, sexto en el presente 2026 que lo tiene como faro.

El compromiso de esta noche capta la atención de todo el ambiente futbolero por una razón especial: Lionel Scaloni rompió sus esquemas y apostó por el doble 9: Julián Álvarez y el propio Martínez, mientras Lionel Messi espera en el banco de suplentes.

Desde el primer minuto, el campeón del mundo monopolizó la pelota y Exequiel Palacios inició jugando como lateral derecho en la última línea. Giovani Lo Celso, en su estreno mundialista, había abierto el marcador a los 6 minutos, pero la jugada quedó invalidada por posición adelantada del mediocampista.

El surgido en Rosario Central tuvo revancha muy rápido porque a los 19 tomó el tiro libre en la puerta del área grande, infracción que le habían cometido a él mismo, y con mucha comba apuntó al palo del arquero para colgar la pelota en el ángulo superior derecho de Yazeed Abu Layla.

Sobre la media hora, mediante un penal que le convirtieron a Marcos Senesi, Martínez tomó la pelota para cortar su sequía mundialista y con un remate cruzado de pierna derecha ampliar la diferencia en el resultado a favor de la Argentina.

La primera parte se fue con amplio dominio albiceleste, ante el delirio de los hinchas en el estadio y con el país prendido a la televisión esperando ver a Lionel Messi en el complemento.

A los 9 minutos, cuando Lionel Messi se ponía la camiseta para hacer su ingreso, Jordania descontó al término de una muy buena jugada colectiva que definió Mussa Al-Taamri, uno de los ingresados en el entretiempo.

Minuto 34, momento Messi de la noche y el gol de tiro libre del 10 en complicidad por el arquero jordano. Gol número 19 del capitán en Copa del Mundo, sexto en el presente 2026. Leyenda.

Síntesis

Argentina 3: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Nico Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Jordania 1: Yazeed Abu Layla; Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Ehsan Haddad, Nizar Al Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Mohandad Taha; Ali Alowan, Odeh Fakhouri; Ali Al-Azaizeh. DT: Jamal Sellami.

Goles: PT 19' Lo Celso (A), 30' Martínez (A). ST 9' Mussa Al-Taamri (J), 34' Lionel Messi (A).

Cambios: ST al inicio Musa Al-Taamari por Fakhouri (J) y Mahmoud Al Mardi por Al-Azaizeh (J), 14’ Lionel Messi por Martínez (A), Thiago Almada por Lo Celso y Alexis Mac Allister por Paz (A), 25' Valentín Barco por Simeone (A), 30’ Amer Jamous por Al Rashdan (J), 37' José López por Álvarez (A), 90' Mohamed Sharara por Alowan (J) y Saleem Obaid por Abudahab (J).

Arbitro: István Kovács, Rumania.

Estadio: Dallas Stadium. Dallas, Estados Unidos.

Lionel Messi arrancó el partido ante Jordania en el banco de suplentes.

La previa

La decisión no pasa inadvertida. Durante años, Scaloni ha sostenido que la dupla podía jugar junta, aunque también había aclarado que no era la estructura que más lo convencía desde el punto de vista táctico. El equilibrio del equipo siempre fue una de sus obsesiones y por eso el doble nueve apareció en contadas ocasiones.

Esta vez, el contexto parece ideal para la prueba. Con la clasificación resuelta y sin la presión del resultado, el técnico buscaría observar una sociedad que muchos hinchas reclaman desde hace tiempo y que reúne a dos de los delanteros más importantes del fútbol mundial.

Además, ambos llegan con una cuenta pendiente. Ni Lautaro ni Julián lograron convertir en partidos oficiales de la Selección durante los últimos meses. El Toro, incluso, intentará cortar una sequía que arrastra en los Mundiales, donde todavía no pudo festejar en sus ocho presentaciones. La Araña, en cambio, ya sabe lo que es ser decisivo en una Copa del Mundo: marcó cuatro goles en Qatar 2022 y dejó una huella imborrable en la conquista argentina.

Otros que piden minutos en cancha

La apuesta de Scaloni también podría significar una nueva oportunidad para varios futbolistas que esperan ganarse un lugar pensando en la etapa decisiva del torneo. Nico Paz aparece como una de las grandes apuestas ofensivas, mientras que Giuliano Simeone podría desempeñarse como lateral o volante por la derecha, dependiendo de la decisión final del cuerpo técnico.

En defensa, Nicolás Otamendi liderará una zaga alternativa junto a Marcos Senesi, mientras que Nicolás Tagliafico volverá a la titularidad después de superar los problemas físicos que lo habían condicionado en los primeros encuentros.

Durante la conferencia de prensa previa, Scaloni dejó en claro el motivo de la rotación.

"Los chicos merecen jugar. Son parte de este proceso y tienen mucho que ver con todo lo que consiguió este equipo. Cuando puedo darles minutos, se los doy porque se lo ganaron", explicó el entrenador.

Más allá de los cambios, la expectativa está puesta en la ofensiva. La sociedad entre el Toro y la Araña vuelve a escena y despierta una pregunta que atraviesa a los hinchas desde hace años: ¿pueden jugar juntos y potenciarse dentro de la Selección?

Esta noche, en Dallas, el campeón del mundo podría ofrecer una respuesta.