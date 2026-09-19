Lionel Scaloni volvió a hablar y una de sus frases rápidamente se convirtió en el centro de la escena. A días de una nueva fecha FIFA y en la antesala de la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina, el entrenador campeón del mundo se refirió por primera vez a su continuidad al frente de la Albiceleste y dejó abierta la puerta para seguir al mando de un ciclo que ya lleva ocho años y que cambió para siempre la historia reciente del fútbol argentino.

En una entrevista con el canal asiático MiGu, el técnico de Pujato evitó confirmar su permanencia, pero sus declaraciones dejaron señales claras. “Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. No es lo importante”, expresó al analizar los desafíos que afrontará la Selección en esta nueva etapa que comenzará tras el Mundial 2026.

Scaloni reconoció que el gran objetivo pasa por mantener la identidad de un equipo que conquistó la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo. “No va a ser fácil repetir algo así. La gente se identificó con esta selección, que da miedo. Miedo en el buen sentido”, afirmó. Además, destacó que el verdadero desafío será sostener el vínculo construido con los hinchas más allá de los resultados.

El entrenador también habló del inevitable recambio generacional que comenzará a tomar forma en los próximos meses. “Ahora se abre un paréntesis importante, lindo, una época para poder confiar en estos chicos que están llamando a la puerta”, explicó. En ese sentido, remarcó que la edad no será un condicionante para las convocatorias y que tendrán lugar aquellos futbolistas que demuestren rendimiento y compromiso en sus clubes.

Las declaraciones del DT también dejaron entrever que será él quien lidere ese proceso de renovación. “Nuestra primera intención es darle oportunidad a todo el mundo que pueda seguir jugando con nuestra camiseta”, sostuvo. Una frase que refuerza la idea de que Scaloni pretende seguir siendo el conductor de una Selección que buscará renovarse sin perder la esencia que la llevó a la cima del fútbol mundial.

Incluso recordó las dudas que aparecieron después de la Copa América 2024 y cómo el grupo logró sostener la competitividad. “Después de ganar todo y faltando dos años para el Mundial generaba cierta duda lo que venía. Y volver a aquello, sentir que se podía seguir compitiendo, la verdad es que se podía”, señaló.

Mientras la Selección se prepara para una serie de amistosos especiales y para el homenaje a Lionel Messi, las palabras de Scaloni dejaron un mensaje tranquilizador para los hinchas. Sin confirmarlo de manera explícita, el técnico más exitoso de la historia reciente de la Albiceleste dejó entrever que todavía tiene energías para afrontar el próximo desafío y seguir construyendo el futuro de la Selección Argentina.