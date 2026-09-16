La lista de Lionel Scaloni para los próximos amistosos de la Selección Argentina dejó una de las novedades en Román Vega, un defensor de apenas 22 años que tendrá su primera experiencia con la Albiceleste Mayor. El futbolista, actualmente en Zenit de Rusia, consiguió meterse en la consideración del entrenador después de un crecimiento sostenido en los últimos años.

El recorrido de Román Vega comenzó en Argentinos Juniors, club en el que realizó buena parte de su formación y llegó a Primera en 2021 de la mano de Gabriel Milito. Con el paso del tiempo ganó protagonismo y se transformó en una alternativa habitual dentro del equipo de La Paternal, hasta convertirse en uno de los jóvenes con mayor proyección de la institución.

En 2022 apareció una oportunidad diferente: Barcelona decidió incorporarlo a préstamo para que integrara el plantel de Barcelona B. El argentino disputó 17 encuentros durante su estadía en España, pero el conjunto catalán no ejecutó la opción de compra. Por ese motivo, regresó a Argentinos Juniors en agosto de 2023 para continuar su carrera en el fútbol argentino.

Román Vega la sorpresa de Scaloni

Su regreso fue acompañado por una mayor importancia dentro del equipo. En total, Vega acumuló 63 partidos con la camiseta del Bicho, además de convertir un gol y aportar tres asistencias. Esa continuidad terminó abriendo nuevamente las puertas del fútbol europeo y, en julio de 2025, Zenit compró el 90% de sus derechos económicos por una cifra cercana a los 9 millones de dólares.

La adaptación al fútbol ruso demandó un período inicial, aunque el defensor logró hacerse un lugar con el transcurso de los meses. Desde su llegada al conjunto de San Petersburgo suma 34 presentaciones y durante la temporada actual participó en 11 de los 12 partidos posibles. Ese rendimiento fue uno de los argumentos que terminaron acercando su nombre al radar de Scaloni.

Su desempeño en Rusia también había generado interés en el fútbol argentino. Marcelo Gallardo intentó llevarlo a River, aunque las conversaciones no prosperaron y el Millonario terminó buscando otra alternativa para cubrir ese sector del campo. La aparición de Vega en la convocatoria de la Selección vuelve a poner en primer plano a un futbolista que ya había despertado interés en el medio local.

Román Vega la sorpresa de Scaloni

Además, el defensor cuenta con antecedentes importantes con la camiseta argentina. Javier Mascherano lo convocó para el proceso Sub-20 y lo incluyó en el plantel que disputó el Mundial de la categoría. En ese torneo sumó minutos contra Guatemala y fue titular en el triunfo 5-0 frente a Nueva Zelanda. También estuvo considerado dentro del proceso de la Selección Sub-23.

La característica que puede favorecer su llegada al ciclo de Scaloni es su capacidad para ocupar diferentes posiciones. Su puesto natural es el de lateral izquierdo, aunque también puede jugar como volante por ese sector y desempeñarse como segundo marcador central. Velocidad, manejo de pelota y capacidad de remate aparecen entre sus principales virtudes. Con Nicolás Tagliafico como una de las referencias del puesto y Facundo Medina como otra alternativa, la aparición de Román Vega suma una nueva opción dentro del recambio de la Selección Argentina.