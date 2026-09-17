En una decisión de última hora, la Selección Argentina cambiará de sede para el segundo amistoso de la próxima fecha FIFA y recibirá a Burkina Faso en La Bombonera. El encuentro, que estaba previsto originalmente para jugarse en el Monumental. se disputará en el estadio de Boca el sábado 3 de octubre, tres días después del primero de los compromisos ante Bolivia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La razón del cambio de sede es para que el Monumental llegue en óptimas condiciones al que será la despedida oficial de la Selección Argentina de Lionel Messi, el 6 de octubre frente a Benín en el estadio de River. De esta manera, el equipo de Lionel Scaloni tendrá tres escenarios distintos durante esta ventana internacional inédita de dos semanas: el recorrido comienza ante Bolivia el 30 de septiembre en el Kempes, en el medio estará el citado duelo frente a Burkina Faso en la cancha de Boca, y por último el cotejo ante el elenco beninés.

Messi jugará solamente ante Benín para su despedida.

El capitán, que anunció hace un par de semanas su retiro oficial de la Albiceleste, fue convocado para esta fecha FIFA, pero la AFA ya estableció que su presencia estará reservada para el último encuentro ante Benín, su despedida de la Selección Argentina en el país. Lo mismo ocurrirá con Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, citados solamente para formar parte de ese encuentro.

El antecedente reciente de la Selección en La Bombonera

Argentina ya disputó dos partidos en La Bombonera durante la fecha FIFA de marzo de 2026. En el primer encuentro derrotó 2-1 a Mauritania, mientras que días después goleó 5-0 a Zambia en lo que fue la despedida del seleccionado del país previo a la Copa del Mundo. Ahora, el estadio de Boca volverá a recibir la Albiceleste para uno de los primeros compromisos del nuevo ciclo posterior al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.