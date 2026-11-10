La historia entre Lionel Scaloni y la Selección argentina tendrá nuevos capítulos. Después de varias idas y vueltas, negociaciones y señales que anticipaban un desenlace positivo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene todo preparado para oficializar la renovación del entrenador que llevó al equipo nacional a lo más alto del fútbol mundial.

El esperado anuncio llegaría este jueves, en la previa del encuentro frente a Uruguay en La Bombonera, durante una conferencia de prensa que compartirían el técnico y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

El acuerdo ya estaría cerrado y contempla una extensión contractual hasta 2028, año en el que se disputará la próxima Copa América. Además, el nuevo vínculo incluiría una cláusula de renovación automática, de común acuerdo entre las partes, que podría extender la continuidad del entrenador hasta el Mundial de 2030.

Un acuerdo que esperaba su momento

Las señales de que la continuidad de Scaloni estaba encaminada comenzaron a aparecer durante las últimas concentraciones del seleccionado. En aquella oportunidad, el entrenador brindó una conferencia de prensa antes de uno de los encuentros, compartió una fotografía con Tapia y dejó abierta la posibilidad de resolver su futuro contractual.

La intención de ambas partes era encontrar el momento adecuado para sellar el nuevo vínculo, una negociación que terminó de tomar forma durante la última semana y que ahora tendría su capítulo definitivo con el anuncio oficial.

En las últimas horas, además, se produjo un encuentro entre Tapia y el entrenador en Ezeiza, marcado por un abrazo cargado de emoción. Fue el primer contacto entre ambos después del fallecimiento de Eulalia Marzetti, madre del director técnico, ocurrido en la localidad santafesina de Pujato.

Un ciclo que ya tiene su lugar en la historia

Los números explican por qué la continuidad de Scaloni representa una noticia de enorme importancia para el fútbol argentino. Desde que asumió al frente de la Selección mayor, el entrenador dirigió 105 partidos, con un balance de 81 victorias, 14 empates y apenas 10 derrotas.

Pero su legado va mucho más allá de las estadísticas. Bajo su conducción, Argentina conquistó dos Copas América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024), la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo de Qatar 2022, devolviéndole al país la gloria mundialista después de 36 años.

Este jueves podría convertirse en una jornada especial para el seleccionado. Mientras el equipo se prepara para enfrentar a Uruguay, la AFA tendrá la oportunidad de confirmar que el proyecto que cambió la historia reciente del fútbol argentino seguirá adelante.

El día “S” está cada vez más cerca: Scaloni y la Selección, una historia que todavía tiene mucho por escribir.