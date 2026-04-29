River ya tiene todo listo para su viaje a Brasil, pero no sin antes dejar señales claras y otras no tanto, en la previa de un partido clave ante Bragantino por la Copa Libertadores. Eduardo Coudet confirmó la lista de convocados y las ausencias de peso volvieron a ser protagonistas: ni Maximiliano Meza ni Franco Armani estarán presentes, pese a las especulaciones sobre sus posibles regresos.

El caso del arquero es el que más ruido generó. Si bien se esperaba que pudiera reaparecer, lo cierto es que todavía no está al cien por ciento y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo. De esta manera, Santiago Beltrán seguirá siendo el encargado de defender el arco, acompañado por Ezequiel Centurión y la sorpresa de Franco Jaroszewicz, juvenil de 19 años que se mete por primera vez en una convocatoria del primer equipo.

En la defensa, no hay demasiadas sorpresas y se perfila una última línea con experiencia: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña aparecen como los principales candidatos, con alternativas como Paulo Díaz, Germán Pezzella y Matías Viña listos para sumar minutos.

La mitad de la cancha es uno de los sectores donde el Chacho busca equilibrio. Aníbal Moreno se perfila como eje, acompañado por Tomás Galván y Giuliano Galoppo, en un mediocampo que combina recuperación y dinámica. Detrás, aparecen variantes jóvenes como Juan Cruz Meza, Lucas Silva y Lautaro Pereyra, nombres que vienen ganando terreno.

Más adelante, las dudas se mantienen. Ian Subiabre y Kendry Páez pelean por un lugar en el once inicial, mientras que en ataque Facundo Colidio tiene su lugar prácticamente asegurado. Su acompañante aún no está definido: Maximiliano Salas o Joaquín Freitas son las opciones que maneja el entrenador, con Agustín Ruberto como alternativa desde el banco.

Además, vuelve a llamar la atención la ausencia de Kevin Castaño, quien no es convocado por tercera vez consecutiva por decisión futbolística, lo que marca que hoy está relegado en la consideración del entrenador.

Con este panorama, River se prepara para un desafío exigente, con un equipo en construcción, bajas sensibles y decisiones que pueden ser determinantes. El posible once para enfrentar a Bragantino sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Tomás Galván, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre o Kendry Páez; Facundo Colidio y Maximiliano Salas o Joaquín Freitas.