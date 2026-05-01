El Mundial de fútbol de Estados Unidos, Canadá, Y México está a 44 días de su inicio, y el mes de mayo trae la fecha para la presentación de la pre lista de las 48 selecciones. Lionel Scaloni la hará oficial el 11 de este mes, donde ya tendría tiene 23 fijos, y 3 aún por definir.

Con el alerta de los jugadores lesionados, o golpeados, sumando el cierre de temporada en Europa, el DT de la selección Argentina ya tiene un boceto casi definido de quienes irán a defender el título en el continente norteamericano.

Una de las grandes dudas está en el lateral por izquierda, donde ya estaría confirmado Nicolás Tagliafico, ahora solo falta saber quién será el restante. Marcos Acuña tuvo un bajón importante en River, y sumando las lesiones, pasó a estar en dudas. Gabriel Rojas entró en la última convocatoria, y está en las posibilidades, mientras que el defensor del Olympique de Marsella, Facundo Medina es otra de las chances, sabiendo que puede colocarse como segundo central.

El neuquino Marcos Acuña está en duda de cara a su tercer mundial

La otra gran duda será el tercer nueve. Con Lautaro Martínez llegando con lo justo en condición física, y Julián Álvarez cerrando la temporada con un leve esguince, la posición toma más relevancia. Ante este panorama, el delantero del Palmeiras: José López, competiría mano a mano con “Taty” Castellanos, hoy en el West Ham.

Por otro lado, el mediocampo tiene la duda del “6to volante”. Maxi Perrone tuvo una gran temporada en el Como, y se juega su lugar con Gio Lo Celso, quien parecía una fija, pero las lesiones no le permitieron tener una temporada normal. Valentín Barco tendría su lugar asegurado, mientras que Mastantuono y Prestianni correría desde atrás, luego de la gran temporada de Nico Paz.

Lo Celso no tuvo continuidad en la temporada y peligra su participación

Con la actuación de Musso en el Atlético Madrid, los tres arqueros estarían asegurados: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, y el surgido en Racing, ganándole la pulseada a Benítez.

En la defensa, Molina y Montiel serán los laterales por derecha, mientras que tiene su lugar “Cuti” Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Balerdi, además de Tagliafico.

En el mediocampos irían: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Barco. Mientras que en el ataque figuran Gio Simeone, Nicolás Paz, Thiago Almada, Nicolás González, Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.