49 días restan para el comienzo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá, México 2026. Si bien la lista definitiva para Argentina saldrá el 31 de Mayo, en los próximos días saldría la lista de 55, donde varios Campeones del mundo en Qatar estarán ausentes.

La renovación post Copa América del 2024 muestra caras nuevas, principalmente la salida de históricos jugadores que alcanzaron la tercera en el continente asiático. Serían 8 los que no estarán en el Mundial 2026, algunos con ausencia ya hace varios años.

La más resonante es la Ángel Di María, quien se retiró de la selección post obtención del bicampeonato de América, y pese a los diferentes intentos de que vuelva, el “Fideo” se mantiene en su postura.

Armani, Guido y el Papu dejaron la selección hace varios años

Franco Armani también siguió los pasos del rosarino. El segundo arquero, y clave en el inicio de la era Scaloni, dejó la selección hace ya varios años, hoy su lugar se lo disputan Musso y Ruli.

Quién también es una fija es Alejandro “Papu” Gómez, el primero de los 26 que dejó de estar en la selección post consagración en Qatar. Otra fija es la de Juan Foyth, quien sufrió la rotura de ligamentos jugando para el Villarreal, y no llegará a la gran cita.

Por otro lado, algunos jugadores siguen en actividad pero sin ser tenidos en cuenta por el CT de la Selección. Entre ellos están Guido Rodríguez; hoy jugador del Valencia, y Ángel Correa, quien está en el Tigres de México.

Dybala vuelve de una lesión, pero lejos del mundial

Además, Paulo Dybala, y Germán Pezzella, están volviendo de lesiones pero cedieron demasiado terreno dentro del plantel, y no serían tenidos en consideración, por lo menos en la lista final.

Quedan en la incertidumbre el que pasará con otros jugadores, que por baja de rendimiento, sumando al recibió, entran en la duda. En esa lista aparece Marcos Acuña; el neuquino tiene altibajos en River, sumando a lesiones que no le dan continuidad.

Scaloni sigue armando el rompecabezas pensando en la defensa del título, tiene nombres fijos en el listados, pero está a la espera de como cerraran sus respectivas listas.