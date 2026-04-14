En el otro de los encuentros de peso de la jornada, Liverpool recibe a Paris Saint-Germain en Anfield por la vuelta de los cuartos de final de Champions League. Los Reds, con Alexis Mac Allister de titular, buscarán dar vuelta el 0-2 de la ida en Francia ante el último campeón, para así tomarse también revancha de la eliminación a manos de los parisinos del año pasado. El partido es transmitido por Fox Sports 2 y Disney+. Por ahora, es empate sin goles.

Milagro en el área de PSG

Formaciones

Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz; Alexander Isak y Hugo Ekitiké.

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire Emery, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

Estadio: Anfield.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).

Luego del tropiezo en el Parque de los Príncipes, Liverpool viene de vencer 2-0 a Fulham por la Premier League y se ubica quinto en la tabla, luchando por entrar a la próxima Champions League en una campaña bastante irregular. PSG, por su parte, no tuvo actividad en la última fecha, ya que la Ligue 1 aceptó el pedido de los parisinos de postergar su partido ante Lens para tener mayor descanso de cara al partido de vuelta.