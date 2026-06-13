¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Selección Argentina

La llamada que cambió sus vacaciones: Senesi dejó Ibiza y ya está con la Scaloneta

El defensor llegó durante la madrugada tras un extenso viaje desde Europa y se sumó a la concentración albiceleste. Reemplazará al lesionado Leonardo Balerdi y le aportará una variante clave a Lionel Scaloni.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Sabado, 13 de junio de 2026 a las 14:40
PUBLICIDAD
Tras un extenso viaje desde Europa, el defensor se sumó al plantel de Lionel Scaloni para reemplazar al lesionado Leonardo Balerdi.

La Selección Argentina ya tiene a todas sus piezas listas para salir a escena. En las primeras horas de este sábado, Marcos Senesi llegó a Kansas City y se incorporó oficialmente al plantel que disputará la Copa del Mundo 2026 bajo las órdenes de Lionel Scaloni.

El defensor surgido de San Lorenzo recibió el llamado de emergencia tras la lesión de Leonardo Balerdi y no dudó un segundo. Desde Ibiza, donde disfrutaba de unos días de descanso junto a su pareja, emprendió una verdadera travesía aérea para llegar a tiempo a la concentración albiceleste.

El recorrido no fue sencillo. Senesi debió encadenar tres vuelos y pasar por Frankfurt, Chicago y Missouri antes de aterrizar finalmente en Kansas City. Después de varias horas de viaje, se presentó en el búnker argentino y quedó a disposición del cuerpo técnico.

La convocatoria representa una nueva oportunidad para un futbolista que viene construyendo una sólida carrera en Europa. Tras consolidarse durante varias temporadas en el Bournemouth, sus destacadas actuaciones en la Premier League le permitieron dar un salto de calidad y convertirse recientemente en refuerzo del Tottenham.

Además de ocupar el lugar vacante que dejó Balerdi, el zaguero zurdo puede transformarse en una alternativa importante para Scaloni por su versatilidad. La situación física de Nicolás Tagliafico, que arrastra una sobrecarga muscular, abre la posibilidad de que Senesi también pueda cubrir el sector izquierdo de la defensa si el entrenador lo considera necesario.

Con el dorsal número 2 ya asignado, el entrerriano se suma a una Selección que ultima detalles para el estreno mundialista y que ya cuenta con plantel completo para afrontar el gran objetivo de defender la corona obtenida en Qatar.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD