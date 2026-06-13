La Selección Argentina ya tiene a todas sus piezas listas para salir a escena. En las primeras horas de este sábado, Marcos Senesi llegó a Kansas City y se incorporó oficialmente al plantel que disputará la Copa del Mundo 2026 bajo las órdenes de Lionel Scaloni.

El defensor surgido de San Lorenzo recibió el llamado de emergencia tras la lesión de Leonardo Balerdi y no dudó un segundo. Desde Ibiza, donde disfrutaba de unos días de descanso junto a su pareja, emprendió una verdadera travesía aérea para llegar a tiempo a la concentración albiceleste.

El recorrido no fue sencillo. Senesi debió encadenar tres vuelos y pasar por Frankfurt, Chicago y Missouri antes de aterrizar finalmente en Kansas City. Después de varias horas de viaje, se presentó en el búnker argentino y quedó a disposición del cuerpo técnico.

La convocatoria representa una nueva oportunidad para un futbolista que viene construyendo una sólida carrera en Europa. Tras consolidarse durante varias temporadas en el Bournemouth, sus destacadas actuaciones en la Premier League le permitieron dar un salto de calidad y convertirse recientemente en refuerzo del Tottenham.

Además de ocupar el lugar vacante que dejó Balerdi, el zaguero zurdo puede transformarse en una alternativa importante para Scaloni por su versatilidad. La situación física de Nicolás Tagliafico, que arrastra una sobrecarga muscular, abre la posibilidad de que Senesi también pueda cubrir el sector izquierdo de la defensa si el entrenador lo considera necesario.

Con el dorsal número 2 ya asignado, el entrerriano se suma a una Selección que ultima detalles para el estreno mundialista y que ya cuenta con plantel completo para afrontar el gran objetivo de defender la corona obtenida en Qatar.