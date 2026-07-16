Tras la histórica clasificación de Argentina a una nueva final del Mundial, Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, protagonizó un momento distendido junto a Lionel Messi. Mientras el astro respondía preguntas en la conferencia, Tapia apareció con la pelota bajo el brazo y sus clásicos anteojos oscuros, y con la ayuda de Luciano Nakis, dirigente de Deportivo Armenio, se secó la nuca con una toalla, reviviendo una escena viral de la Copa América 2024.

La imagen rememoró aquel episodio cuando Nakis secó la nuca de Tapia en un palco durante un partido de la Copa América. En esa ocasión, Tapia explicó que tenía fiebre y sentía malestar por las altas temperaturas, pero no quiso perderse el encuentro. Dos años después, decidió recrear ese momento frente a las cámaras en plena entrevista con Messi, quien sonrió ante la situación y siguió con sus respuestas.

Este gesto se dio en un contexto complicado para Tapia. Mientras acompaña a la selección en Estados Unidos y comparte la intimidad del plantel durante el Mundial, enfrenta una situación judicial delicada en Argentina. Está al borde del juicio oral por una causa que lo acusa de presunta evasión de aportes y contribuciones a la seguridad social relacionadas con la AFA.

El presidente de la AFA entre la pasión futbolística y el desafío judicial

Además, en Estados Unidos, el Departamento de Justicia y el FBI investigan las finanzas de la AFA, analizando operaciones realizadas a través de sociedades en ese país. En los últimos meses, fiscales y agentes federales entrevistaron a exdirigentes y exempleados para esclarecer el circuito financiero y las decisiones tomadas por la conducción de la entidad.

A pesar de este contexto judicial, Tapia mantuvo un clima relajado y habitual durante el Mundial. Como en partidos anteriores, salió de los vestuarios con la pelota bajo el brazo y sus lentes oscuros, un distintivo que lo acompaña desde el debut de la selección en esta Copa del Mundo.