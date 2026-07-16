La Selección argentina clasificó a la final del Mundial 2026 tras derrotar 2-1 a Inglaterra en las semifinales y enfrentará a España este domingo desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La clasificación de Argentina no solo mantiene vivo el sueño del bicampeonato mundial. También coloca a Lionel Messi frente a un nuevo récord histórico.

El rosarino tiene la chance de llegar a tres finales disputadas con minutos en cancha, algo que únicamente había conseguido Cafú, capitán de una de las generaciones más exitosas de Brasil.

Hasta ahora, ningún otro futbolista había logrado esa continuidad como protagonista absoluto en la máxima competencia organizada por la FIFA.

El recorrido de Messi en las finales del Mundial

La primera final del capitán argentino llegó en Brasil 2014.

Aquel 13 de julio, la Selección argentina perdió 1-0 frente a Alemania en tiempo suplementario por el recordado gol de Mario Götze, en uno de los partidos más equilibrados de aquella Copa del Mundo.

Ocho años más tarde llegó la revancha. En Qatar 2022, Messi lideró una de las finales más recordadas de todos los tiempos. Argentina empató en 3 con Francia y terminó consagrándose 4-2 por penales, con el capitán convirtiendo dos goles durante el encuentro y siendo elegido nuevamente la gran figura.

Ahora, en Estados Unidos, tendrá la oportunidad de disputar una tercera definición consecutiva en su etapa como líder del seleccionado.

Cafú, el único antecedente

Hasta este Mundial, Cafú era el único jugador con participación efectiva en tres finales mundialistas.

Su recorrido fue:

Estados Unidos 1994: campeón ante Italia por penales.

campeón ante Italia por penales. Francia 1998: derrota 3-0 frente al seleccionado francés.

derrota 3-0 frente al seleccionado francés. Corea-Japón 2002: campeón tras vencer 2-0 a Alemania.

El ex lateral brasileño fue además capitán del equipo que obtuvo el pentacampeonato, un registro que durante más de dos décadas permaneció sin compañía.

Otros futbolistas llegaron a tres finales, pero con una diferencia

Existen otros nombres ilustres que aparecen en esa lista histórica.

Entre ellos:

Pelé (1958, 1962 y 1970)

(1958, 1962 y 1970) Ronaldo Nazário (1994, 1998 y 2002)

(1994, 1998 y 2002) Lothar Matthäus (1982, 1986 y 1990)

(1982, 1986 y 1990) Pierre Littbarski (1982, 1986 y 1990)

Sin embargo, ninguno acumuló minutos en las tres finales, ya que en alguno de esos partidos permanecieron en el banco de suplentes y no participaron.

Ese detalle convierte el logro de Cafú y ahora de Messi en una estadística mucho más exclusiva.