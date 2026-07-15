La Selección Argentina superó a Inglaterra por 2-1 y se clasificó a la final del Mundial 2026. Será la segunda de manera consecutiva para un equipo que sigue dándole alegrías a la gente, “Somos felices que la gente lo disfrute y lo viva de esta manera” dijo el capitán Lionel Messi.

El astro mundial sumó a su lista de records dos asistencias más, que lo deposita con 12 pase gol y el 1 en la historia. En un partido con sufrimiento, pero con una selección segura pese a ir abajo en el resultado, volvió a mostrar ese corazón de campeón.

Sobre esto, Lionel Messi habló post triunfo, “Nos sentimos orgullosos de todo lo que venimos consiguiendo y brindamos a la gente, somos felices que la gente lo disfrute y lo viva de esta manera” destacó el capitán, agregando además que “Nos llena de placer darle esta felicidad a los argentinos porque sabíamos que no era un partido más, partido que nadie quería perder”.

Por otro lado, resaltó la unión de grupo, que mostró más que fútbol a lo largo de la competencia. “Llegamos con muchas dudas y cuestionamiento en rendimiento, pero nunca dudé que íbamos a estar entre los cuatro porque conozco al grupo desde adentro. Este grupo saca algo especial que trasforma todo. Hicimos lo que queríamos que era estar hasta el último día. Mucha alegría y disfrutándolo”.

Argentina jugará su 7ma final del mundo, la segunda de manera consecutiva, y la tercera en los últimos cuatro mundiales, estas últimas con Lionel Messi como abanderado, que buscará cerrar con la gloria eterna.