Dentro de la difícil noche de River en su visita a Independiente Santa Fe que terminó con un empate sin goles, se dio un llamativo momento donde Eduardo Coudet tuvo un exabrupto al reprocharle algo a Rafael Santos Borré y su enojó fue captado por los micrófonos cerca del banco. El entrenador del Millonario tuvo un efusivo diálogo con el delantero colombiano en la segunda mitad, antes de la pausa de hidratación, que quedó retratado con una frase subida de tono: "¡Cerrá el c..., carajo!".

El Chacho pretendía darle una indicación a su delantero para que fuera a recibir por dentro: "Dale, dale, andá a la parte de adentro, ¡agarrala adentro, carajo!", pero se enojó ante el pedido de Borré de que se calmara y redobló la apuesta y le pidió que "cierre el c..." después del reclamo de su jugador de que bajara la intensidad.

Más allá del acalorado intercambio, luego Coudet saludó al colombiano cuando lo sustituyó minutos más tarde. Al ser consultado sobre el episodio en conferencia de prensa, le puso paños fríos a la situación: "Con los jugadores a veces te cruzás, pero yo no le doy importancia. Los conozco a todos y tenemos una buena relación en la parte humana".

River, sin micrófonos en la pausa de hidratación

En otra situación que llamó la atención Coudet apartó los micrófonos cerca del banco de suplentes durante la pausa de rehidratación, lo que expone a River a una posible penalización, contemplada en el reglamento de Conmebol. Tras lo ocurrido en el El Campín, el conjunto argentino se expone a recibir una sanción económica por un monto que oscila entre los tres mil y los diez mil dólares.

Según lo estableció Conmebol para el parate a mitad de cada tiempo, los micrófonos de las áreas técnicas deben permanecer en el mismo lugar durante todo el encuentro. Además, se especifica que los equipamientos de la transmisión solo pueden ser removidos o reubicados por personal autorizado de la organización. Coudet infringió esa norma para evitar que se filtren sus conversaciones con los jugadores.