Desde las 17hs, se corre el Gran Premio de Canadá, 5ta fecha en disputa del calendario de la Fórmula 1, que lo tiene a Franco Colapinto prendido nuevamente en el lote de sumatoria de puntos.

La gran actuación en la carrera Sprint, y la posterior clasificación, le permitió al piloto argentino volver a posicionarse dentro del lote de pilotos que buscarán sumar puntos en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

"Todo el año tuve confianza pero no tenía los resultados. Estoy contento con mi adaptación y muy feliz, orgulloso, con mi performance. Creo que este fin de semana no estábamos rápidos como en Miami y por eso tiene mucho más mérito haber entrado a Q3 y haber hecho una qualy tan sólida desde la primera vuelta hasta la última" dijo Colapinto.

"La carrera sprint fue una gran carrera, con muy buen ritmo, y la qualy fue perfecta. Estoy muy feliz con mi performance. La verdad es que estoy bastante orgulloso después de un comienzo de año complicado. El equipo me ayudó y me acompañó mucho, más allá de haber pasado una racha difícil"

Franco Colapinto partirá en el puesto 10 del GP de Canadá, competencia donde Russell partirá desde la pole, seguido por su compañero de equipo en Mercedes Antonelli. La segunda fila será de los McLaren con Norris- Piastri.

el Circuito Gilles Villeneuve, se encuentra ubicado en la ciudad de Montreal, capital de Canadá, tiene una extensión de 4,361 kilómetros y cuenta con 14 curvas, uno de los más cortos del calendario. El GP se disputará a un total de 70 vueltas, cumpliendo un total de 305,270 km.