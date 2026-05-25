La radio de Alpine dejó una postal distinta después del Gran Premio de Canadá. Pierre Gasly se enteró de que Franco Colapinto había terminado sexto y no esquivó el reconocimiento para su compañero, en una carrera que le dio al equipo un impulso que venía buscando desde hacía varias fechas.

El resultado tuvo un peso especial porque el argentino firmó su mejor actuación desde que llegó a la Fórmula 1. En un circuito exigente como el Gilles Villeneuve, Franco Colapinto logró avanzar desde la décima posición y cerrar un domingo que cambió el ánimo dentro del box francés.

La reacción de Pierre Gasly fue inmediata y dejó en claro que el rendimiento no pasó inadvertido. “Sinceramente, enhorabuena a Franco, que ha conseguido su mejor resultado en la F1; hacía mucho tiempo que no sumábamos tantos puntos como equipo”, expresó el piloto francés, valorando tanto la tarea individual como el golpe colectivo.

Para Alpine, el balance fue mucho más que una buena carrera aislada. El sexto puesto de Franco Colapinto y el octavo lugar de Gasly le permitieron sumar fuerte en el campeonato, en una jornada donde la escudería necesitaba confirmar que podía meterse otra vez en la pelea por puntos importantes.

El propio Colapinto también habló con alivio después de la competencia y remarcó el valor del resultado compartido. “Me llevo los puntos. Doble puntos para el equipo otra vez, sextos y octavos es muy bueno. Muy feliz. Contento y a enfocarnos en la próxima”, sostuvo, todavía con la satisfacción de haber aprovechado una oportunidad grande.

Del lado de Gasly, la sensación fue similar, aunque con el desgaste de un fin de semana que se le presentó cuesta arriba desde el inicio. “Estoy contento de marcharme de aquí con puntos, porque ha sido muy, muy complicado para mí durante todo el fin de semana; vamos a trabajar duro para Mónaco”, explicó, dejando ver que el octavo puesto también tuvo sabor a recuperación.

La victoria de Andrea Kimi Antonelli con Mercedes se llevó una parte fuerte de la atención en Canadá, pero para Alpine la noticia estuvo en otro lugar. La dupla volvió a sumar en conjunto, Colapinto alcanzó su mejor resultado y Gasly terminó transformando la sorpresa en respaldo público para un compañero que empieza a ganar otro peso dentro del equipo.