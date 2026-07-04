El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, iniciará este sábado un nuevo y exigente camino internacional cuando enfrente a Escocia por la primera fecha del Nations Championship. El partido se jugará a las 16 y será arbitrado por Nika Amashukeli (Georgia). Televisarán ESPN 2 y Disney+. El encuentro, que marcará el estreno de la temporada para ambos hemisferios, se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes ubicado en el Paraje Chateu Carreras de Córdoba capital.

Este choque marca un antes y un después en el calendario ecuménico. El Nations Championship es la nueva y ambiciosa competencia global de World Rugby que agrupa a las doce potencias del deporte (divididas entre Norte y Sur), buscando que "cada punto y cada partido cuenten" en ventanas que se completarán entre julio y noviembre, para luego dirimir un campeón en una gran final.

Tanto para la Argentina como para Escocia representa el primer examen oficial del año. Luego volverá a jugar el sábado 11 frente a Gales en el estadio Bicentenario de San Juan por la segunda fecha y el sábado 18 ante Inglaterra en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. En ambos casos, al igual que hoy a las 16.

Estos encuentros suman puntos para el ranking mundial, donde Argentina se ubica quinto y Escocia séptimo. En noviembre se jugarán las series en el hemisferio norte, con Irlanda-Argentina (viernes 6), Italia-Argentina (sábado 14) y Francia-Argentina (sábado 21).

Las formaciones

Estos son los titulares y suplentes:

Argentina: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (capitán), 3. Pedro Delgado; 4. Guido Petti y 5. Matías Alemanno; 6. Pablo Matera, 7. Santiago Grondona, 8. Joaquín Oviedo; 9. Gonzalo García y 10. Tomás Albornoz; 11. Mateo Carreras, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró; 15. Santiago Carreras. Entrenador, Felipe Contepomi. Suplentes, 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Tomás Rapetti, 19. Franco Molina, 20. Joaquín Moro, 21. Agustín Moyano, 22. Matías Moroni y 23. Bautista Delguy.

Escocia: 1. Pierre Schoeman, 2. Ewan Ashman, 3. Elliot Millar Mills; 4. Jonny Gray y 5. Scott Cummings; 6. Matt Fagerson, 7. Rory Darge, 8. Jack Dempsey; 9. Ben White y 10. Tom Jordan; 11. Jamie Dobie, 12. Sione Tuipulotu (capitán), 13. Rory Hutchinson, 14. Kyle Steyn; 15. Kyle Rowe. Entrenador, Gregor Townsed. Suplentes, 16. Gregor Hiddleston, 17. Rory Sutherland, 18. Zander Fagerson, 19. Alex Samuel, 20. Gregor Brown, 21. George Horne, 22. Fergus Burke y 23. Darcy Graham

Partido "verde"

El debut de Los Pumas y Escocia en Córdoba marcará un hito al convertirse en el primer evento masivo carbono neutral de la Argentina, según informó la Unión Argentina de Rugby (UAR)

La UAR, junto al gobierno de Córdoba, Córdoba Welcome Cluster y BS Group, firmó un convenio para medir la huella de carbono del encuentro y compensar las emisiones generadas, promoviendo un modelo de organización de acontecimientos deportivos cada vez más sustentable.

La firma del acuerdo contó con la participación del presidente de la UAR, Félix Páez Molina, quien representó a la institución junto a las demás autoridades que impulsan esta iniciativa, reafirmando el compromiso conjunto con el desarrollo de grandes eventos de impacto positivo para el ambiente.