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RUGBY

Los Pumas tienen equipo para el debut ante Escocia en Córdoba

El seleccionado argentino iniciará este sábado su participación en el Nations Championship y será local en el estadio Mario Alberto Kempes

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 03 de julio de 2026 a las 08:14
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Matías Alemanno alcanzará los 100 caps con la camiseta argentina este sábado, cuando enfrente a Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes por el debut en el Nations Championship.

Se confirmó este jueves la formación de Los Pumas para enfrentar este sábado a Escocia en el inicio del Nations Championship. Se trata de la nueva competencia de World Rugby, que agrupa a los cuatro integrantes del Rugby Championship más Japón y Fiji como invitados frente a los integrantes del Seis Naciones (Francia, Inglaterra, Escocia, Gales e Italia).

Con este certamen se pondrá en marcha la temporada internacional, que mostrará al seleccionado argentino como local en sus tres primeros compromisos. El sábado ante Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba capital en el Paraje Chateu Carreras), una semana después ante Gales en el Bicencenario de San Juan y por último contra Inglaterra en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero (sábado 18). En los tres casos, los partidos comenzarán a las 16.

La gran novedad en el XV inicial del seleccionado nacional son los 100 caps que cumplirá el cordobés Matías Alemanno, convirtiéndose en el quinto jugador centenario en la historia de Los Pumas.

 

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