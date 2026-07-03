Se confirmó este jueves la formación de Los Pumas para enfrentar este sábado a Escocia en el inicio del Nations Championship. Se trata de la nueva competencia de World Rugby, que agrupa a los cuatro integrantes del Rugby Championship más Japón y Fiji como invitados frente a los integrantes del Seis Naciones (Francia, Inglaterra, Escocia, Gales e Italia).

Con este certamen se pondrá en marcha la temporada internacional, que mostrará al seleccionado argentino como local en sus tres primeros compromisos. El sábado ante Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba capital en el Paraje Chateu Carreras), una semana después ante Gales en el Bicencenario de San Juan y por último contra Inglaterra en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero (sábado 18). En los tres casos, los partidos comenzarán a las 16.

La gran novedad en el XV inicial del seleccionado nacional son los 100 caps que cumplirá el cordobés Matías Alemanno, convirtiéndose en el quinto jugador centenario en la historia de Los Pumas.