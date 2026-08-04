Luego de un día lleno de complicaciones por las intensas lluvias, cuatro argentinos hacen su estreno en el Masters 1000 de Montreal. Luego de que se suspendan sus encuentros para el día de hoy, Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez salen a la pista, sumados a Thiago Tirante y Román Burruchaga, quienes también se estrenan en un certamen canadiense que ya tuvo la victoria de Mariano Navone y la caída de Camilo Ugo Carabelli.

Por el lado del menor de los Cerúndolo, su estreno será ante el serbio Hamad Medjedovic, en tanto que Sebastián Báez se medirá con el italiano Mattia Bellucci. Ambos duelos pasaron oficialmente para el martes luego de las reiteradas suspensiones por lluvia que complicaron el cronograma, donde ya estaban previstos con los estrenos de Thiago Tirante, que se mide ante el local Duncan Chan y el de Román Burruchaga, que jugará ante el australiano Alexei Popyrin.

Por último, otros que esperan por su debut son Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, quienes arrancarán directamente en la segunda ronda por su condición de preclasificados. El Bocón espera al ganador del cruce entre Alex Michelsen y Jan-Lennard Struff, en tanto que el Retu enfrentará al portugués Nuno Borges.

Demoras y malestar en el público

Las constantes suspensiones se convirtieron en un dolor de cabeza grande para el Masters 1000 de Montreal, que no tiene ningún estadio con techo retráctil que permita continuar disputando los partidos con lluvia. Este es un tema por el que se viene pidiendo, ya que solo son tres los certámenes de este nivel con canchas techadas, Madrid, Shanghai y París, que forma parte de la gira indoor de final de temporada. Ya hubo reiteradas quejas de los espectadores, por lo que la organización del torneo devolvió mucho dinero de las entradas de ayer.

En la tarde del lunes el cielo se limpió y apareció el sol, pero el torneo canadiense tiene un panorama complicado para el resto de la semana: el servicio meteorológico marca que solo dos de los próximos siete días no tienen pronóstico de lluvia. Sin margen para estirarse demasiado -la final sería el jueves 13, mismo día que arranca el Masters 1000 de Cincinnati, los organizadores esperan una semana llena de malabares para completar todos los partidos a tiempo.