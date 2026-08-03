La provincia del Neuquén y la ciudad capital terminan de pulir los detalles finales para lo que será, el 19 y 20 de septiembre, la llave entre Argentina y Turquía por la Copa Davis, uno de los torneos más importantes de tenis a nivel mundial. El evento se llevará a cabo en el estadio Ruca Che y las entradas -que se pondrán a la venta a partir del 6 de agosto- tendrán un costo mínimo de $80.000.

La ministra de Juventud, Cultura y Deportes de la Provincia, Josefina Codermatz habló en AM550 esta mañana y afirmó que “estamos muy contentos y ansiosos de que llegue septiembre, trabajando mucho para estar a la altura de las circunstancias”.

Las entradas para el evento estarán disponibles a partir del jueves 6 de agosto en Entrada Uno y el precio inicial será de $80.000.

“Seguramente habrá mucha demanda, es un trabajo que se viene haciendo hace meses con todo lo que conlleva la puesta a punto del estadio Ruca Che y cómo se vuelve al circuito internacional, esa era la idea y creo que la Copa Davis es coronar todo lo que se viene haciendo desde el inicio de la gestión”, sostuvo la funcionaria provincial.

Expresó además que “se hicieron obras en el lugar, se cambió el parqué, se mejoró el estacionamiento, remodelación de los baños, es decir la transformación es de hace un tiempo largo”.

Finalmente comentó que la cancha de tenis se montará ocho días antes del evento y que la superficie será importada desde España.