En un día marcado por las inclemencias climáticas, la gira de cemento empezó para los tenistas argentinos con el Masters 1000 de Montreal, uno de los torneos más importantes en la previa al US Open. En ese contexto Mariano Navone debutó con victoria 6-3, 6-7 (5) y 6-3 ante Matteo Berrettini en un partido que tuvo numerosas suspensiones por las incesantes lluvias que azotaron la pista canadiense.

El actual 44 del mundo ya había tenido una postergación por la lluvia ayer. Luego de que las lluvias incesantes obligaran a modificar el comienzo del encuentro, finalmente Nave salió a la cancha pero a los 10 minutos el partido se volvió a suspender, generando una cómica reacción del argentino.

En la reanudación, algo más de una hora después, Navone logró imponer su juego a pesar de sufrir un quiebre. El oriundo de 9 de Julio resistió las dificultades con su saque (dio 9 chances de quiebre) y supo aprovechar las suyas devolviendo para lograr dos breaks y quedarse con el set por 6-3.

Tras ese shock de motivación que le dio el primer parcial, Navone volvió a recibir un nuevo freno climático. Apenas se había disputado un juego y el argentino estaba al servicio en el segundo cuando nuevamente la lluvia se hizo protagonista. Luego de otra larga espera, la reanudación mostró el set más parejo de los tres. Si bien Berrettini tuvo una chance más de quebrar, ambos supieron mantener su servicio hasta un tiebreak que se quedó del lado del italiano aprovechando una serie de errores del bonaerense.

En el set definitivo hubo una merma física de Berrettini bien leída por un Navone que tomó el control del juego y se puso 3-0 arriba. Ya con su saque más estable que al inicio, la Nave no dejó recuperarse a su rival y mantuvo la ventaja que le dio el quiebre para, ya con su saque, cerrar el partido con el 6-3 definitivo. Victoria importante en un partido desafiante para el argentino, que superó a su oponente y logró mantener el nivel pese a los numerosos parates por la lluvia, haciéndose un lugar en segunda ronda.

Debut frustrado para los otros argentinos

Si bien Navone logró completar su partido pese a las reiteradas interrupciones por lluvia, el resto de la jornada quedó afectada y varios debuts de la legión nacional fueron postergados. Tal fue el caso de Juan Manuel Cerúndolo ante el serbio Hamad Medjedovic y Sebastián Báez, que se medirá con el italiano Mattia Bellucci, duelos que pasaron oficialmente para el martes, donde ya estaban previstos con los estrenos de Thiago Tirante y Román Burruchaga.

Por último, otros que esperan por su debut son Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, quienes arrancarán directamente en la segunda ronda por su condición de preclasificados. El Bocón espera al ganador del cruce entre Alex Michelsen y Jan-Lennard Struff, en tanto que el Retu enfrentará al vencedor del duelo entre Aleksandar Kovacevic y Nuno Borges.