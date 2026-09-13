Una de sus hijas tuvo que intervenir cuando Jorge Locomotora Castro confundió el parentesco de dos integrantes de su familia. El exboxeador recordó el episodio en La Noche de TyC Sports y reconoció que identificar a todos sus descendientes puede complicársele. La anécdota abrió una charla sobre sus 15 hijos y 14 nietos, en la que también admitió que no recuerda todos sus nombres.

Al confirmar la cantidad de hijos, el excampeón mundial de peso medio apeló al humor: “Sí, tengo quince hijos. Con la misma cosa mía, pero con distinta mujer”. Su respuesta dio paso a otros detalles de una familia que ya sumó una segunda generación. Lejos de limitarse a enumerar cuántos son, contó algunas de las confusiones que le ocurren.

El ejemplo más concreto involucró a sus nietos mellizos y a la reacción de su hija al advertir el error. “Vos me preguntás cuál es, no sé cuál es. Tengo nietos mellizos y la vez pasada puse: ‘Mi hijo mellizo’. Y mi hija me dice: ‘Callate, viejo, que son tus nietos’”, relató Locomotora Castro entre risas. En aquella ocasión, había presentado como hijo a quien en realidad era su nieto.

La dificultad, según explicó, también aparece cuando intenta recordar cómo se llaman. “Si vos me decís, no sé los nombres de mis hijos, imaginate los de mis nietos, menos. No me acuerdo los nombres de todos”, admitió. Con esa declaración amplió el alcance de la anécdota: no se trataba únicamente de distinguir a los mellizos, sino también de recordar los nombres dentro de su numerosa familia.

Los hijos que nacieron con pocos meses de diferencia

Otro dato que compartió fue la cercanía entre los nacimientos de dos de sus hijos. “Tengo dos hijos que se llevan meses nomás, tienen 17 años los dos”, contó. Después, volvió a bromear sobre aquella etapa de su vida: “Era el momento del Roña, ¿entendés? Le saqué brillo”. El comentario mantuvo el tono descontracturado con el que abordó las preguntas personales durante la entrevista.

En otras apariciones públicas, Locomotora Castro ya había contado que tenía un hijo en Italia y una hija nacida en Argentina que se había trasladado a Paraguay con su madre. Esos antecedentes permiten ubicar parte de la historia familiar que fue compartiendo con los años. Ahora, con 14 nietos, el relato incorporó otra generación y una escena en la que fue su propia hija quien debió aclararle el parentesco.