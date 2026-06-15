En medio del partido entre Países Bajos y Japón, la cobertura deportiva sufrió un inesperado giro cuando Sebastián “Pollo” Vignolo interrumpió el relato para referirse a la muerte de Gaspi. El conductor dejó por unos instantes el análisis futbolístico para dedicarle unas palabras al creador de contenido argentino, cuya trágica partida conmocionó a las redes sociales y al mundo del espectáculo.

La noticia del fallecimiento de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, llegó mientras la transmisión seguía su curso habitual. El influencer de apenas 23 años perdió la vida este domingo en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, donde dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo dejando un saldo fatal de seis víctimas.

Con evidente emoción, el Pollo Vignolo tomó la palabra y expresó su dolor por la muerte del joven creador digital. Durante unos minutos, el fútbol quedó completamente relegado. El periodista reflexionó sobre lo injusto que resulta perder a alguien tan joven y destacó el enorme cariño que Gaspi había construido con millones de seguidores a lo largo de su carrera.

La figura de Gaspi trascendía las plataformas digitales. El influencer nacido en Buenos Aires reunía cerca de 2,8 millones de seguidores en Instagram y se había convertido en una de las personalidades más populares del universo del streaming y el humor en español. Su estilo espontáneo y descontracturado logró conectar con una audiencia masiva.

El accidente ocurrió a las 8:59 de la mañana, hora local, en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río de Janeiro. Según explicó el portavoz de Bomberos, Fábio Contreras, “Nadie a bordo sobrevivió”. Los equipos de emergencia encontraron los restos de las aeronaves en distintos puntos cercanos a la Avenida das Américas.

Entre las víctimas también se encontraba Lucas Vignale, productor audiovisual y amigo cercano de Gaspi. Ambos habían compartido imágenes de su viaje a Brasil en redes sociales. Horas antes del accidente, Vignale publicó una fotografía del Cristo Redentor cubierto por la niebla junto al mensaje “#Dios”, además de una imagen del influencer descansando frente al mar.

El recuerdo de Vignolo para Gaspi

La tragedia también alcanzó al cantante estadounidense Oliver Tree, quien se encontraba en Brasil por compromisos profesionales vinculados a su gira internacional. Además, fallecieron el piloto Alexandre Souza, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, conocido como Lucas Frota, y el piloto Charles Marsillac, quien viajaba en la segunda aeronave involucrada en el choque.

El gesto del Pollo Vignolo se sumó a las múltiples despedidas que surgieron desde el deporte y el entretenimiento. La muerte de Gaspi dejó una profunda huella entre colegas, seguidores y figuras públicas, confirmando el impacto cultural que el joven influencer había logrado construir a lo largo de su corta pero intensa carrera.