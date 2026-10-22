En medio de una verdadera marea de gente que se aglomeró para recibirlo, Lionel Messi llegó a la ciudad de Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias. El astro argentino de 39 años se hospeda en el Hotel de La Reconquista junto a su mujer Antonela Roccuzzo y tuvo una cálida bienvenida del público antes de ser condecorado en el día de mañana.

Luego de aterrizar en Oviedo cerca de las siete de la mañana, Leo se dirigió al lugar donde se alojará a la espera del galardón que recibirá mañana, y al llegar al hotel las calles estaban repletas de gente y fuerzas de seguridad tratando de mantener el orden. Vestido completamente de negro, bajó a la calle y se acercó al vallado para sentir de cerca el cariño de los que lo fueron a ver, y además de fotos y autógrafos, le hicieron llegar distintos obsequios.

El día de Messi seguirá con una charla para niños y adolescentes de la comunidad estudiantil en el Palacio de los Deportes, mientras que por la noche será parte de una cena junto a los Reyes de España y todos los demás que serán condecorados mañana con el Premio Princesa de Asturias.

La agenda de Messi en Oviedo

En el día de mañana, las actividades no cesarán antes de la ceremonia. Almorzará con todos los premiados en el hotel, donde Leonor de Borbón y Ortiz, la Princesa de Asturias, le entregará un pin conmemorativo, con brindis y foto grupal incuidos. Ya por la tarde asistirá a la ceremonia oficial en el Teatro Campoamor de Oviedo, donde recibirá su distinción por su trayectoria deportiva y compromiso solidario en favor del acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos del mundo.