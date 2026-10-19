En una nueva iniciativa que pone a competir a los mejores de la historia, se lanzó la carrera por el BOAT (Ballon d’Or Of All Time), una votación especia por los 70 años de historia del Balón de Oro para elegir la mejor campaña individual de un ganador del prestigioso premio. La propuesta reúne a diez leyendas del fútbol, entre ellas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, aunque la elección no contempla toda sus carreras, sino ediciones específicas del galardón.

Los candidatos a quedarse con el BOAT son el propio Messi, máximo ganador del galardón (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), Cristiano, premiado en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017, y atrás vienen Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano. En total, se puede votar por cada una de las temporadas premiadas de estos diez futbolistas.

Quién encabeza la votación

Por el momento y hasta este lunes 19 de octubre, la campaña de Cristiano Ronaldo en 2008 va muy por delante con el 59% de los votos, imponiéndose por ahora al año 2012 de Messi, cuando el astro argentino marcó 91 goles en 69 partidos, que está sumando apenas un 15%. También aparece en tercer lugar la edición 2023 que se adueño Leo, que quedó marcada por su consagración en el Mundial de Qatar con la Selección Argentina.

La votación permanecerá abierta hasta el 27 de octubre a las 23:59, hora de París, y los resultados se anunciarán el día siguiente. Además de aportar una contribución de un euro, se requiere que cada usuario se realice una cuenta previamente. Los votantes participan por dos entradas para la ceremonia del Balón de Oro en 2027.