Boca se consagró campeón de la Liga de las Américas de Básquet, tras superar en la definición por 86-72 a Franca de Brasil en el estadio de Obras. El equipo que dirige Nicolás Casalánguida logró su primer título continental y ahora jugará por el mundial.

En una atractiva final, el elenco de La Ribera dominó de punta a punta al conjunto brasilero, imponiendo ritmo a lo largo de los cuatro periodos, con una destaca actuación de Francisco Caffaro, MPV del Final Four. Para el Xeneize fue tomarse revancha luego de la derrota del pasado año ante Flamengo, equipo a quien superó en semifinales.

En el camino por la competencia, Boca tuvo un andar perfecto, llegando al Final Four tras dejar en el camino a Instituto de Córdoba en cuartos, y el viernes pasado de gran forma ante el campeón defensor por 81-58.

En la definición no le dio chances a un SESI Franca, quien había dejado en el camino a Nacional de Uruguay, y que supo ganar la competencia y la Copa Intercontinental de la FIBA 2022-23, levantando así por primera vez el título continental.

Ahora en el listado de campeones, se suma a Regatas Corrientes, Peñarol de Mar del Plata, Quimsa y San Lorenzo, como los equipos argentinos que lograron la corona.

Ahora, Boca no solo suma un nuevo título en los últimos años, sino también sacó pasaje a la Copa Intercontinental, competencia donde se medirá con los campeones del resto de los continentes.

Todos los campeones

Formato Liga de las Américas:

2007-08: Peñarol de Mar del Plata (Argentina)

2008-09: Brasilia (Brasil)

2009-10: Peñarol de Mar del Plata (Argentina)

2010-11: Regatas Corrientes (Argentina)

2012: Pioneros de Quintana Roo (México)

2013: Pinheiros (Brasil)

2014: Flamengo (Brasil)

2015: Bauru (Brasil)

2016: Guaros de Lara (Venezuela)

2017: Guaros de Lara (Venezuela)

2018: San Lorenzo de Almagro (Argentina)

2019: San Lorenzo de Almagro (Argentina)

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