En el duelo que paraliza al país, Boca le ganó 1-0 a River en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino por la 15ª fecha del Torneo Apertura 2026. Leandro Paredes, de penal, fue el encargado de la ejecución que le dio la victoria al Xeneize en un Monumental que despidió con silbidos al equipo de Eduardo Coudet, que perdió el invicto como DT del Millonario. En el cierre, todos los futbolistas le reclamaron al neuquino Darío Herrera por un supuesto penal sobre Lucas Martínez Quarta.

En un primer tiempo realmente plano en cuanto al juego y con la lesión de Sebastián Driussi como única noticia relevante, los últimos cinco minutos entregaron el momento más álgido. Primero fue Maximiliano Salas, el reemplazante del '9', luego Miguel Merentiel para Boca. Hasta que llegó la acción que permitió la apertura del marcador: otra vez Merentiel ganó ante una endeble dupla central y su remate pegó en la mano extendida de Lautaro Rivero. El neuquino Darío Herrera fue llamado por el VAR y sancionó el penal, aunque omitió una segunda amarilla al central local. Tras el cobro, Paredes se hizo cargo aplicando su jerarquía para adelantar al Xeneize.

La segunda mitad tuvo un claro patrón, con River manipulando la posesión pero sin la capacidad de inquietar demasiado a su rival de siempre. En contraposición, Boca tuvo algunas chances en el comienzo con Santiago Ascacíbar y Merentiel, y más tarde algunos remates de Exequiel Zeballos, que entró para explotar los espacios pero no pudo ante una segura tarde de Santiago Beltrán.

Paredes y el penal de la victoria para Boca

Cuando el primer tiempo parecía irse sin goles, apareció el penal que abrió el partido. Un nuevo pase de Paredes para Merentiel derivó en un remate del uruguayo que rebotó en Rivero y se fue al córner. Luego del reclamo de todos los futbolistas del Xeneize, el VAR llamó al neuquino Darío Herrera para que revise la acción, quien luego de ver las imágenes decretó que hubo mano del defensor de River y pena máxima. Allí fue sin dudarlo Paredes, que puso el 1-0 con un remate a pie abierto que se incrustó en el ángulo superior izquierdo.

Brey y una atajada clave

Con River cada vez más asentado en campo rival buscando el empate, una de las mejores acciones de los de Coudet en el partido fue desactivada por el arquero boquense. La llevaron de un lado a otro hasta que Tomás Galván encontró la subida de Acuña, que tiró un buscapié que Martínez Quarta se llevó por delante y Brey, a puro reflejo, alcanzó a tapar como pudo.

Beltrán le negó el segundo a Ascacíbar

En los primeros minutos del segundo tiempo, Boca logró lastimar recuperando en campo rival y casi extiende la ventaja. Anticipó Lautaro Blanco y la pelota le quedó a Merentiel, que habilitó la llegada de Ascacíbar por derecha para que el volante saque un derechazo que fue despejado al córner por una muy buena atajada de Beltrán.

Merentiel tuvo el gol de Boca

Minutos después de la chance de River y previo al gol de Paredes apareció hasta ese entonces la más importante del Xeneize. Apareció Paredes, que metió un pase espectacular por encima de la defensa rival para Merentiel, que quiso colocarla contra el palo de Beltrán pero su remate no encontró el arco y desaprovechó una gran ocasión.

Salas, la mejor de River

Hubo que esperar hasta el final del primer tiempo para que aparezca la primera acción de peligro. Luego de una pérdida de Tomás Aranda, la tomó Kendry Páez y habilitó a Salas, que se dio media vuelta para sacar un violento zurdazo que se fue apenas al lado del palo derecho de Leandro Brey.

Driussi dejó la cancha lesionado

El goleador de River fue nuevamente acechado por las lesiones en el momento más inoportuno y dejó la cancha a los 18 minutos de partido. Luego de sentir una molestia en el isquiotibial derecho, Driussi se tiró al suelo manifestando que ya no podría seguir, lo que obligó a Coudet a quitarlo de la cancha para que ingrese Maximiliano Salas en su lugar.

El recibimiento del Millonario

En un Monumental absolutamente colmado, los hinchas locales recibieron a su equipo con una lluvia interminable de papelitos al viento. Después de una primera tanda "fallida" previo a la salida de ambos equipos, el momento de la entrada al campo se sincronizó con un enorme despliegue de decorado riverplatense, cuyos hinchas se ilusionan con ganar un nuevo Superclásico.

Formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Kendry Páez, Juan Cruz Meza, Tomas Galván; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Arbitro: Darío Herrera.

Estadio: Monumental.

Toda la previa comienza en La Primera desde las 15:30 que continuará con el post partido hasta las 21 por el dial 550 de AM.

La previa

Nadie se guarda nada. Los dos entrenadores ponen todo pensando en este partido, de la misma manera que los jugadores más importantes de los planteles se prepararon para la ocasión. Gonzalo Montiel y Marcos Acuña con La Banda por un lado, mientras que del otro Leandro Paredes con la cinta de capitán y siendo emblema le dan el aire estelar de los campeones del mundo a la jornada, que tendrá a un Monumental con el campo de juego mejorado después de su preocupante aspecto en River-Carabobo el pasado miércoles.

Buscando ser rotagonistas como demanda su historia, River pretende un nuevo triunfo para ratificar su buen momento desde los resultados en la era de Eduardo Coudet. El Millonario marcha como escolta de Independiente Rivadavia en la Zona B y está invicto desde la llegada del DT. Por el lado de Boca, hace 9 que no pierde y marcha cuarto en una Zona A que resultó mucho más exigente y competitiva, donde domina Estudiantes de La Plata.

Por el lado local, River tendrá tres cambios respecto de la victoria ante Racing del pasado fin de semana con los ingresos de Lautaro Rivero, que cumplió su sanción por cinco amarillas, más los de Juan Cruz Meza por el lesionado Fausto Vera y Kendry Páez por Ian Subiabre, mientras que Boca solamente modifica en el arco: tras la ruptura del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha de Agustín Marchesín, una vez más Leandro Brey aparece para reemplazarlo en lo que será su primer Superclásico, que participación neuquina del árbitro Darío Herrera como juez principal.

El neuquino Darío Herrera será el juez principal de un Superclásico muy especial.

Volviendo a la presencia mundialista, Kendry Páez vino desde Francia a la Argentina buscando estas chances y una buena actuación ante el Xeneize ratificará todo lo que Sebastián Becaccece, entrenador argentino elección de Ecuador, piensa de el joven volante ofensivo. Enfrente, el paraguayo Adam Bareiro tiene que terminar de seducir a Gustavo Alfaro. El DT argentino, que dirigió a Boca en el pasado, conoce muy bien del contexto que representa un Superclásico, y una actuación virtuosa del centroatacante podría ponerlo en la lista de Paraguay para la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Marcos Acuña, el neuquino campeón del mundo será titular en River ante Boca.

Kevin Castaño parece estar más cómodo en la nómina de Colombia, pero Coudet decidió dejarlo afuera hasta de la lista de concentrados. Ni siquiera la lesión de Fausto Vera en la mitad de la cancha le entregó chances al cafetero que parece sentenciado en cuanto a su continuidad en Núñez.