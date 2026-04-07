Shaquille O'Neal anunció en Indianápolis la creación de DUNKMAN, una liga profesional dedicada exclusivamente a las volcadas en el básquet. El ex jugador y miembro del Salón de la Fama eligió el momento justo antes de la final masculina de la NCAA para presentar el proyecto, aprovechando la visibilidad del certamen



La liga arrancará este verano con una temporada inaugural de cinco acontecimientos en vivo, en los que 24 atletas competirán por un premio total de 500.000 dólares. El formato incluye cuatro rondas clasificatorias y un campeonato que coronará al primer campeón de la competencia. Las presentaciones serán evaluadas por un panel de jueces expertos.

O'Neal asumirá el rol de fundador y comisionado, y la liga ya cuenta con alianzas estratégicas con TNT Sports, Authentic Brands Group y Eli Lilly and Company. La actividad se transmitirán por las plataformas de TNT, incluyendo HBO Max. DUNKMAN llega en un contexto en el que el concurso de mates del All-Star Weekend de la NBA viene perdiendo relevancia. La propuesta de O'Neal apunta a convertir esta jugada icónica en un producto deportivo independiente con potencial comercial propio.