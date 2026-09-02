El US Open 2026 no solo concentró las miradas de los fanáticos del tenis en Nueva York. Como sucede cada año, el torneo también se convirtió en un escenario privilegiado para las celebridades, que llegaron al USTA Billie Jean King National Tennis Center con propuestas que combinaron moda, comodidad y personalidad.

Entre las figuras que dijeron presente estuvo Tinashe, quien eligió una apuesta sofisticada y llamativa. La cantante se mostró con un conjunto blanco compuesto por una blusa de gasa translúcida, escote en V y detalles de pedrería y perlas. La minifalda de satén, las sandalias de taco alto y un clutch nacarado completaron una propuesta elegante, acompañada por joyas plateadas y un peinado recogido.

Otra de las famosas que se destacó fue Bridget Moynahan, que priorizó una combinación relajada pero sofisticada. La modelo y actriz llevó un pantalón palazzo azul petróleo junto con una blusa blanca satinada y una particular chaqueta oversize intervenida con dibujos y frases en tonos pastel. Gafas, joyas doradas y un bolso de Gucci terminaron de darle personalidad al conjunto.

Los looks infartantes del US Open

Los looks infartantes del US Open

Por su parte, Emma Roberts se inclinó por una estética más minimalista y veraniega. La actriz lució un vestido midi que mezclaba una parte superior blanca, de tejido calado y bordado, con una falda beige atravesada por un panel de seda con rayas en diferentes colores. Los stilettos blancos y negros, el bolso celeste y las gafas oscuras reforzaron una imagen moderna y descontracturada.

La diseñadora Vera Wang también aportó su particular mirada sobre la moda en el US Open 2026. Fiel a una estética sobria, apareció con un vestido largo blanco de líneas rectas acompañado por una bomber negra. Un clutch del mismo tono, gafas extragrandes y una cinta negra en el cabello completaron una imagen que combinó minimalismo con un marcado espíritu urbano.

Entre los hombres, Jimmy Fallon eligió una alternativa mucho más sencilla. El conductor y comediante apostó por una camisa azul claro de manga corta, una elección acorde con las altas temperaturas y el carácter relajado de una jornada de tenis. Orlando Bloom, en cambio, optó por una combinación de pantalón y chaqueta negros, camiseta blanca y zapatos marrón tostado, sumando un reloj como principal accesorio.

Los looks infartantes del US Open

Los looks infartantes del US Open

El color también tuvo su lugar gracias a Gayle King, quien sorprendió con un vestido midi lila cubierto de flores rojas. La periodista sumó un bolso con un gran lazo rojo y zapatos a tono, además de accesorios coloridos y un peinado con ondas suaves. El resultado fue uno de los estilismos más alegres entre los invitados al torneo neoyorquino.

Finalmente, Tate McRae llevó la tendencia athleisure al US Open 2026. La cantante combinó un cárdigan negro con detalles blancos con shorts de talle alto, zapatillas blancas y medias altas. Su elección reflejó una de las claves de la jornada: trasladar prendas deportivas y urbanas a un evento donde el tenis volvió a compartir protagonismo con la moda.

Los looks infartantes del US Open

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