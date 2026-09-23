Lothar Matthäus volvió a ser noticia fuera de las canchas luego de mostrarse públicamente junto a su pareja, Theresa Sommer, durante el tradicional Oktoberfest de Múnich. La aparición de ambos llamó especialmente la atención por la diferencia de edad que existe entre ellos y por las imágenes que compartieron durante la celebración.

El histórico futbolista alemán, campeón del Mundial 1990 y ganador del Balón de Oro de ese mismo año, asistió al evento junto a Sommer, de 27 años. Los dos participaron de la fiesta vestidos con los tradicionales atuendos bávaros, en una de las primeras apariciones públicas recientes de la pareja.

La relación entre Matthäus y Theresa Sommer comenzó en 2025 y, desde entonces, ella acompañó al exjugador en distintos compromisos. Una de las primeras ocasiones en las que fueron fotografiados juntos ocurrió durante un viaje a Austria, donde disfrutaron de unos días de esquí. En aquella oportunidad, el alemán eligió mantener la intimidad de su vínculo.

La mujer que enamoró al ex futbolista

“Vinimos a esquiar y el resto es un asunto privado”, había expresado Lothar Matthäus cuando fue consultado por aquel viaje. Tiempo después, ambos también fueron vistos juntos en la gala del Balón de Oro, realizada el año pasado, en la que Ousmane Dembélé recibió el máximo reconocimiento individual.

Sommer también cuenta con una formación académica destacada. De acuerdo con la información de su perfil de LinkedIn, estudió Economía y Administración en el King’s College de Londres y posteriormente cursó Psicología en la Universidad de Durham. A pesar de la exposición que genera su relación, mantiene un perfil relativamente discreto en redes sociales.

De hecho, ninguno de los dos suele publicar fotografías juntos en sus respectivas cuentas. Sin embargo, cada vez que Theresa Sommer comparte contenido, algunos de sus seguidores hacen referencia a su romance con Matthäus. La diferencia de 38 años entre ambos también aparece habitualmente entre los comentarios, aunque no parece haber modificado la dinámica pública de la pareja.

La mujer que enamoró al ex futbolista

La vida sentimental del exfutbolista también tiene una extensa historia. Según publicó The Sun, Matthäus no tendría previsto volver a casarse con Sommer, pese a que ya contrajo matrimonio en cinco oportunidades. Su primera boda fue en 1981 con Silvia, con quien tuvo a sus hijas Alisa y Viola antes del divorcio, concretado en 1992.

Posteriormente, el exjugador se casó con la modelo suiza Lolita Morena, madre de su hijo Loris, y luego con Marijana Kolić, vínculo que terminó en 2009. En 2008 había pasado por el altar con Kristina Liliana Chudinova, de 21 años, en Las Vegas. Su último matrimonio fue en 2014 con Anastasia Klimko, con quien tuvo a Milan y se divorció en 2021. Además de su vida personal, Matthäus tuvo un vínculo particular con Argentina: en 2009 estuvo cerca de convertirse en entrenador de Racing Club.