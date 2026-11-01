Lucas Ocampos volvió a demostrar su talento en el fútbol mexicano y se llevó todos los flashes con una definición espectacular. El argentino convirtió un auténtico golazo de chilena en el empate 3-3 entre Monterrey y Tijuana, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El tanto va camino a ser candidato al Premio Puskas.

La jugada llegó a los 57 minutos del segundo tiempo, cuando el marcador estaba igualado 2-2. Luego de un centro preciso de Óliver Torres desde la derecha, Ocampos apareció dentro del área y, sin dejar caer la pelota, ensayó una chilena que terminó en el ángulo del arco defendido por Antonio Rodríguez.

por la chilena, que tuvo una alta dificultad técnica y la precisión de la definición, ya genera elogios y comparaciones con algunos de los mejores goles del año, a tal punto que ya está marcado como uno de los candidados para el Premio Puskas, al gol del año, de esta temporada.

Sin embargo, la alegría de Monterrey duró poco. Apenas tres minutos después, a los 60, Adonis Preciado volvió a aparecer para Tijuana y estableció el 3-3 definitivo.

El encuentro había tenido un desarrollo cambiante. Jackson Porozo abrió el marcador para los visitantes, mientras que Hugo Cuypers, con un doblete —el segundo mediante una definición de taco—, le había dado vuelta el resultado a favor de Rayados. Preciado también marcó por duplicado para los Xolos, que terminaron rescatando un punto en una noche cargada de emociones.