Buscan sanciones por los gestos obscenos contra Ocampos

Lucas Ocampos sufrió una extraña agresión en el medio del partido que disputaba su equipo el Sevilla ante el Rayo Vallecano. Cuando el argentino se disponía a realizar un lateral, un aficionado (Menor de Edad) le metió la mano entre los glúteos, generando la reacción del jugador visitante. Sobre esto, la Liga Española buscará sanciones.

En la platea baja del Rayo, el campo y la tribuna están a pocos metros y sin separación. El jugador hizo sus protestas correspondiente al hecho ante el juez del cotejo Hernández Maeso, quien dejó asentado en el informe oficial lo sucedido.

Ante esto, La Liga Española hará la denuncia a la fiscalía de menores, avalado por el club andaluz, quien lamentó el "gesto obsceno y totalmente inapropiado". Por otro lado, el Sevilla sacó un comunicado, expresando que "lamenta profundamente el hecho acaecido este lunes en el partido ante el Rayo Vallecano, en el que nuestro jugador Lucas Ocampos sufrió un gesto obsceno y totalmente inapropiado por parte de un aficionado local".

En el medio de la polémica, el jugador del Rayo Sergio Camello se expresó sobre lo sucedido “He visto que eran tres jóvenes que tendrían 14 o 15 años. Una niñatada que no se tiene que hacer. Es una tontería”, dijo, agregando la polémica frase “entiendo que Ocampos viene de jugar en Argentina que allí las cosas seguramente serán peores”.

El delantero, habitual convocado por Scaloni en la Selección Argentina le respondió: “¿Cosas peores? Me parece que no tiene que declarar esas cosas ¿Una niñatada hacer esas cosas? Creo que tenemos que dar ejemplo. Tengo dos hijas, imaginate que hubiese reaccionado y mañana mis hijas tienen que ir al colegio con el papá habiéndoles pegado a dos niños. Ojalá no vuelva a pasar, ojalá que Camello de la imagen y el ejemplo que tiene que dar”, Sentenció.