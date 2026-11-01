Leonardo Ponzio es uno de los nombres que quedaron grabados en la historia reciente de River. Su liderazgo, personalidad y sentido de pertenencia lo convirtieron en uno de los grandes referentes del Millonario, especialmente durante la etapa más exitosa bajo la conducción de Marcelo Gallardo. Y dentro de esa historia, los Superclásicos frente a Boca ocupan un lugar especial. A lo largo de su carrera, Ponzio disputó 40 enfrentamientos oficiales ante el Xeneize con la camiseta de River. Entre cotejos oficiales y amistoso, donde cosechó 19 victorias, 11 empates, y 10 derrotas.

Uno de sus primeros recuerdos destacados llegó en el Torneo Inicial 2012, cuando marcó en el empate 2-2 disputado en el Monumental. También convirtió en la derrota por 2-1 frente a Boca, durante la Superliga 2017/18.

Sin embargo, su historia ante el clásico rival no se explica solamente a través de las estadísticas. Ponzio fue parte de algunos de los momentos más trascendentes de River en la rivalidad durante la última década. En 2014 integró el equipo que eliminó a Boca en las semifinales de la Copa Sudamericana, luego del triunfo por 1-0 en el Monumental. Un año más tarde, también formó parte del plantel que dejó afuera al Xeneize en los octavos de final de la Copa Libertadores 2015.

El 2018 fue otro año inolvidable. Primero, River derrotó a Boca por 2-0 en la final de la Supercopa Argentina disputada en Mendoza. Meses después, llegó el capítulo más importante: la histórica final de la Copa Libertadores en Madrid.

En aquella definición, disputada en el estadio Santiago Bernabéu, el Millonario se impuso por 3-1 en tiempo suplementario y conquistó uno de los títulos más importantes de su historia. Ponzio, referente y capitán del equipo, fue parte de aquella noche que quedó para siempre en la memoria de los hinchas.

será su primer Superclásico como DT

Sus números en La Bombonera

Los registros también muestran una particularidad cuando le tocó jugar en territorio xeneize. Disputó nueve Superclásicos oficiales en La Bombonera, con dos victorias, seis empates y apenas una derrota.

Más allá de los números, Leonardo Ponzio construyó una relación especial con el Superclásico. Fue protagonista de eliminaciones, finales y victorias que marcaron una época para River.

Su personalidad y liderazgo lo transformaron en una referencia para el hincha millonario. Una historia que tiene estadísticas, títulos y noches inolvidables, Ahora será el turno como Director técnico, en su primer duelo ante Boca, donde el Millonario buscará asegurar su pasaje a los 8vos de final del Torneo Clausura.