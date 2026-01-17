El salteño Luciano Benavides se adueñó de la edición 2026 del Rally Dakar en categoría motos. En una definición vibrante, que se convirtió en la más ajustada de la historia de la competencia, el argentino logró la corona por apenas dos segundos de diferencia.

La competencia más exigente del mundo vuelve a tener un campeón argentino, esta vez con el margen más corto jamás registrado en la historia: apenas dos segundos en la clasificación general, remontando más de tres minutos del líder, y alzándose con el triunfo luego de un segundo puesto en la última etapa de 105 kilómetros cronometrada en la ciudad de Yandu, Arabia Saudita.

El momento clave de la carrera fue faltando 7 kilómetros para el final, cuando Ricky Brabec (Líder hasta ese momento que buscaba su 3er título) tuvo un grave error de navegación, cediendo la ventaja la cima que fue muy bien aprovechada por el argentino que registró un total de 49:00:41.

EL podio lo completó Brabec con 49:00:43; mientras que el tercer lugar fue para el español Chareina con una diferencia de 25:12 segundos (49:25:53)

Gracias a esta histórica consagración, Benavides se convirtió en el sexto argentino en gritar campeón en el Rally Dakar. Los anteriores fueron los hermanos Marcos y Alejandro Patronelli (2010, 2013 y 2016 el primero y 2011 y 2012 el segundo), Nicolás Cavigliasso (2019 en cuatriciclos y 2025 en challenger), Manuel Andújar (2021 y 2024 en cuatriciclos) y su hermanos Kevin (2021 y 2023 en motos)

Podio en Challenger

El matrimonio comandado por Nicolás Cavigliasso – Pertegarini, culminó en la tercera colocación en la categoría Challenger, quedando con un registro de 55:22:13, por detrás de los españoles Navarro- Rosa (54:46:21) y de Seaidan- Flick (55:09:43). la dupla defendía el título, pero en la etapa del lunes sufrió una rotura en el motor que los dejó una hora por detras de los líderes y lejos de la pelea.

Por su parte Kevin Benavides, se quedó con el triunfo en la última etapa, quedó séptimo en la clasificación general, mientras que Jacomy junto al piloto Chileno Del Rio, quedó 4to. La dupla nacional Klaasser- Sainz se ubicó en el 5to lugar, mientras que Zille- Cesana terminaron 10mos.

En lo que respecta a la categoría de SSV, el argentino Jeremías González Ferioli (Can-Am) tuvo una muy buena participación y quedó en el quinto lugar de la clasificación general