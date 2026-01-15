En un buen día de competencia para él, Santiago Rostan finalizó en el 26° puesto de la etapa 11 del Rally Dakar y subió lugares en la general. El neuquino continúa demostrando un rendimiento sólido en su tercera participación en la competencia que se disputa en Arabia Saudita y se ubica en el puesto 22 de la clasificación, acercándose a su objetivo de estar entre los 20 primeros.

Este jueves, el tramo que unió Bisha con Al Henakiyah, con 346 kilómetros cronometrados y más de 500 de enlace, presentó un recorrido exigente donde Rostan finalizó con un tiempo de 3 horas, 54 minutos y 53 segundos. El piloto del equipo Xraidexperience sostiene de esta forma la ilusión de cumplir su meta de estar entre los 20 primeros luego de sus anteriores participaciones en 2024 y 2025, donde finalizó 38° y 29° respectivamente.

Luego de finalizar la etapa de hoy en Arabia Saudita, Rostan destacó su desempeño en su cuenta de Instagram: "Seguimos subiendo posiciones en la general. Muy contento por el rendimiento en estas últimas 3 etapas. Estamos a dos de terminar esta edición, vamos con todo", expresó el neuquino.

Benavides es líder y sueña con el título

En la máxima categoría de motos, Luciano Benavides protagonizó un avance decisivo al convertirse en el nuevo líder de la clasificación general. La etapa fue ganada por el estadounidense Skyler Howes (Honda) con un tiempo de 3h09m02s, seguido de cerca por el francés Adrien Van Beveren y el español Edgar Canet.

El salteño llegó llegó cuarto, pero quedó en la cima gracias a la estrategia de Ricky Brabec, quien reguló su ritmo en el tramo final, permitiendo que el piloto de KTM se posicione en la cima de la general. La carrera entra en su tramo final con la penúltima especial programada para este viernes, que tendrá más de 310 kilómetros de recorrido cronometrado, en lo que promete ser una instancia clave en la batalla por el título en el desierto saudí.