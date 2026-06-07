Se corre la 8va fecha del calendario anual de la Fórmula 1. En el histórico circuito callejero de Montecarlo, se disputa el Gran Premio de Mónaco, donde el argentino Franco Colapinto dice presente ganando una posición en la largada. Antonelli lidera luego del relanzamiento y se encamina al triunfo.

Pautada a 78 vueltas, la tradicional carrera cumple más de 70 años en el calendario de la Fórmula 1. Un circuito que tiene un total de 260.286 kilómetros para recorrer. Franco Colapinto fue de menos a más. Luego de tres prácticas complicadas, consiguió clasificar y partir en el décimo cuarto lugar. Kimi Antonelli se quedó con la pole, por delante de Max Verstappen y Hamilton.

Vuelta 70, luego de dos vueltas con auto de seguridad, se reanudó la carrera, Antonelli no dio oportunidades y sigue liderando, esta vez ante Hamilton. Colapinto no tuvo una gran largada y cayó al puesto 15.

Luego de varios minutos de análisis, trabajos en el sector de la curva donde ocurrieron los accidentes, se informó que la carrera reanudará a falta de 10 vueltas, y con el triunfo de Antonelli.

Se está examinando la pista, en la curva donde se produjeron los accidentes de Leclerc y Stroll. El reasfaltado estaría levantándose y peligra la continuidad de la competencia, que aún le restan 10 vueltas.

Vuelta 68 Bandera roja, carrera detenida y autos a boxes

Vuelta 66: Otra vez ingresa el auto de seguridad, tras el relanzamiento, Leclerc tuvo problemas en sus frenos, se dio contra un muro y abandonó cuando estaba en zona de podio.

Vuelta 63: Producto del golpe y abandono de Stroll, ingresó el Safety Car que neutralizó la carrera

Vuelta 46: abandono del campeón Lando Norris. Gasly pasa por boxes y queda del puesto 5 al 7mo, manteniéndose en zona de puntos.

Vuelta 43: penalización de 5 segundos para Franco Colapinto por exceder los límites de velocidad en boxes.

Vuelta 37: Colapinto a boxes, luego de quedar atrapado detrás de los Williams, Alpine llamó al argentino para el cambio de gomas y sacarlo del tránsito lento, quedando en el puesto 16.

Vuelta 30: carrera lineal y sin grandes emociones. Franco Colapinto comenzó su búsqueda de escalar posiciones contra Carlos Saiz.

Vuelta 17: el piloto argentino subió otro puesto luego del quedo del Audi de Hulkenberg quien perdió varias posiciones. En la cima sin cambios, Antonelli lidera en comodidad, seguido por Hamilton y Leclerc.

Vuelta 10: tras ganar un punto, Franco Colapinto se mantiene en el puesto 13 peleando con Lindblad, quien lo presiona desde atrás

En una carrera siempre cerrada, con calles angostas y curvas cerradas, la largada es fundamental, a tal punto de ser media carrera. Antonelli lo hizo de gran forma y lidera por delante de ambas Ferrari, ya que Max Verstappen salía segundo, pero su auto quedó parado en la línea de partida y perdió todo lo hecho en la clasificación, quedando último y posterior abandono en el vuelta 2.

Grilla de partida

El campeonato de pilotos es liderado por Kimi Antonelli con 131 puntos y 4 triunfos en la temporada. Segundo está su compañero de equipo en Mercedes George Russell con 88. Tercero Leclerc con 75. Colapinto está 11° con 15 puntos.

En constructores, Mercedes domina con 219, seguido por Ferrari con 147, McLaren 106, Red Bull 57 y Alpine 5to con 35.

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