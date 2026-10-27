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SERÁ LA SEGUNDA EDICIÓN

Luego del cambio de fecha, el Trail Running de Mariano Moreno se correrá el sábado 31 de octubre

La prueba en principio se iba a disputar el 17 de octubre, pero el mal tiempo que azotó a la región derivó que se posponga hasta este venidero fin de semana 

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 27 de octubre de 2026 a las 20:11
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Trail Running en Mariano Moreno: nueva fecha y distancias para todos

La segunda edición del Trail Running de Mariano Moreno que en principio iba a disputarse el 17 de octubre, fue reprogramada y se va a llevar a cabo este sábado 31 de octubre, con circuitos de 6, 12 y 21 kilómetros para distintos niveles de experiencia. El cambió su fecha obedeció al mal tiempo que azotó a la región en las últimas semanas.

La propuesta mantiene tres distancias. El circuito de 21K es el más exigente, tiene una dificultad técnica considerada compleja y un desnivel acumulado cercano a los 760 metros, lo que lo convierte en una buena opción de preparación para competencias del calendario provincial como el K42 de Villa La Angostura.

En tanto, el 12K tiene dificultad media, pensado para corredores con algo de experiencia. Y el de 6K tiene carácter recreativo y familiar, orientado a quienes quieren iniciarse en el trail o simplemente disfrutar un recorrido en contacto con la naturaleza. Los tres trazados recorren paisajes de Mariano Moreno, donde la estepa patagónica se encuentra con el valle formado por el arroyo Covunco.

La nueva fecha ubica la competencia en plena primavera neuquina, una época que, según informó el Gobierno provincial, favorece el disfrute de los paisajes naturales y anticipa la temporada estival.

Desde el estado provincial también se destacó el impacto turístico de la prueba, la llegada de corredores, familiares y acompañantes genera demanda de alojamiento, gastronomía y comercios en Mariano Moreno y localidades cercanas. En ese marco, se señaló que la localidad viene ampliando sus plazas de alojamiento formal para estar en condiciones de recibir visitantes durante este tipo de acontecimientos.

Quienes quieran participar en cualquiera de las tres distancias pueden completar el formulario en la plataforma de inscripción de Cronometraje Instantáneo: https://cronometrajeinstantaneo.com/inscripciones/trail-de-moreno-el-corazon-de-neuquen-corre-con-vos-2026

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