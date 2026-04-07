Racing pone primera en la Copa Sudamericana. Desde las 19hs en el Estadio Olímpico Patria de Sucre, Bolivia, visita a Independiente Petrolero por la primera fecha del Grupo E.

La derrota en el Libertadores de América golpeó más de lo pensando en el pueblo académico, que da vuelta la página y se pone en modo Competencia internacional, esta vez en Sudamericana, trofeo que levantó en el 2024.

El debut no será nada fácil, ya que el escenario estará a 2800 metros de altura. Considerando que solo el primero pasa directo a octavos, será importante sumar en el arranque, ya que en el segundo capitulo se presentará de local ante Botafogo.

Pensando en el 11, Costas planificó un mix para el juego ante Independiente Petrolero, ya que el próximo fin de semana jugará ante River por el torneo local. García Basso o Ignacio Rodríguez estarán en el lateral izquierdo, Zuculini estará en el medio, mientras que Duván Vergara acompañará a Maravilla Martínez en el ataque.

Zuculini será titular en Bolivia en la mitad de cancha

Por el lado del conjunto boliviano, que viene de debutar en el torneo local con derrota por 3-0 frente a Nacional Potosí. Su DT Thiago Leitao manifestó que van a tratar de sorprender en el grupo, agregando además que “Somos el patito feo de toda la Sudamericana pero trataremos de con trabajo, lucha, sacrificio y esfuerzo superar las adversidades y poder hacer un buen torneo”.

Racing tiene un saldo favorable en tierras bolivianas, en sus 4 presentaciones, cosechó dos triunfos, un empate y una derrota. El último antecedente fue el 1-1 contra el Bolívar en la Libertadores del 2016.

Probables Formaciones

Independiente Petrolero: Johan Gutiérrez; Francisco Rodríguez, Leonardo Montenegro, Saúl Torres, Roberto Villavicencio; Luis Palma, Diego Navarro, Gustavo Cristaldo, Rudy Cardozo; Thomas Santos y Rodrigo Rivas. DT: Thiago Leitão.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Agustín García Basso o Ignacio Rodríguez; Bruno Zuculini, Alan Forneris; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Duván Vergara; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido:

Hora: 19.00

TV: ESPN

Árbitro: Augusto Menéndez

VAR: Milagros Arruela

Estadio: Olímpico Patria (Sucre, Bolivia)