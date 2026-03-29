Por los 32avos de final de la Copa Argentina, Racing derrotó 1-0 a San Martín de Formosa en el estadio Florencio Sola. El elenco de Gustavo Costas fue superior al equipo que milita en el Federal A, y se metió en la siguien instancia de 16avos de final

Para La Academia era fundamental ganar en el Sur de Buenos Aires pensando en el Clásico de Avellaneda que tendrá en frente la próxima semana. Ante el elenco formoseño comenzó con el pie derecho en Copa Argentina, uno de los frentes que tiene como objetivo.

Atractiva primera etapa, Racing fue un poco más que San Martín, pero el elenco de Formosa se la ingenió para llevar peligro, La primera fue de La Academia en una gran atajada de Kevin Humeler, primero tapando un tiro libre, y desde el piso le evita el grito a Maravilla Martínez.

San Martín resistió, y con sus armas busca inquietar a La Academia, a los 29´ Bobadilla sacó un disparo desde casi mitad de cancha, con el arquero adelantado, pasando apenas por arriba del travesaño.

el resultado se mivió a los 33´, pelotazo cruzado para Conechny, quien por el palo izquierdo ingresó y tocó para el medio donde entraba solo Adrián “Maravilla” Martínez, quien la empujó y puso el 1-0.

En el complemento, el equipo de Gustavo Costas tuvo el mando del cotejo, pero no lo reflejó en el resultado, por mala puntería, o por buenas intervenciones de Kevin Humeler bajo los tres palos.

El conjunto de Formosa lo buscó, con sus herramientas, pero sin mayor peligro en el arco rival. Encima, Gervasio Núñez vio la doble amarilla y dejó a San Martín con 10, a los 10 del complemento.

El resultado fue corto, pero siempre controlado por La Academia, que ahora llega de buena forma de cara al clásico de Avellaneda ante Independiente.

Formaciones confirmadas

La Previa

Costas no cuenta con Matko Miljevic, quien sufrió un intento de robo en las últimas horas y quedó desafectado, tras sufrir traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda. Al mismo tiempo, el DT buscará darles minutos a jugadores que no son habituales titulares,

En frente estará el equipo del Federal A, que en su debut en la competencia semana pasada le ganó a Defensores de Puerto Vilelas de Chaco por 2-1. Marcelo Rubilo comanda al conjunto que busca dar la sorpresa en Buenos Aires.

Maravilla irá de titular en canha de Banfield

En el 2023, ambos equipos se vieron las caras en la misma instancia, en aquella oportunidad fue triunfo de Racing por 3-1.

Probables Formaciones

Racing: Matías Tagliamonte; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Alan Forneris, Santiago Sosa; Gastón Martirena, Adrián Fernández, Tomás Conechny; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

San Martín de Formosa: Kevin Humeler; Blas Finardi, Oscar Piris, Dylan Leiva, Agustín Griego; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Gervasio Núñez, Oscar Chiquichano; Lautaro Ceratto y Mauro Siegiejuk. DT: Marcelo Rubino.

Datos del partido:

Hora: 21.15.

TV: TyC Sports.

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Florencio Sola.