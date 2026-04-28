El deporte argentino regaló una imagen de esas que trascienden disciplinas y quedan grabadas. En Miami, Franco Colapinto vivió un momento inolvidable al conocer a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, en un encuentro que rápidamente se volvió viral y despertó el entusiasmo de los fanáticos.

En la antesala del Gran Premio de Miami, el joven piloto argentino se hizo un lugar en su agenda para visitar el entrenamiento de Inter Miami. Allí, pudo cumplir uno de sus grandes sueños: compartir un momento con el capitán de la Selección Argentina y uno de los máximos ídolos del deporte mundial. La escena se completó con la presencia de De Paul, otro de los pilares del equipo campeón del mundo.

La foto, que no tardó en recorrer las redes, refleja mucho más que un simple encuentro. Es el cruce de dos mundos que hoy tienen a argentinos como protagonistas: la Fórmula 1 y el fútbol de elite. Colapinto, que viene de una multitudinaria exhibición en Buenos Aires con el Road Show que reunió a cientos de miles de personas, atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera.

Tras ese baño de popularidad en su país, el pilarense viajó a Estados Unidos para enfocarse en la actividad oficial, pero encontró tiempo para vivir esta experiencia única. Del otro lado, Messi y De Paul también se prestaron al momento, sellando una postal que simboliza el presente del deporte argentino a nivel global.

Con la motivación en alza y el respaldo simbólico de los campeones del mundo, Colapinto se prepara para salir a pista en Miami. Y aunque todavía queda mucho camino por recorrer, ya sumó un recuerdo que difícilmente pueda superar.