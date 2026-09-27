Alpine tomó medidas luego de los mensajes cargados de odio en redes sociales luego del accidente múltiple que ocurrió en el GP de Azerbaiyán, donde Franco Colapinto chocó y dejó fuera de carrera a Gasly y Norris. La escudería pidió erradicar un comportamiento que se volvió habitual en las últimas fechas de la Fórmula 1.

El accidente se originó en la vuelta 36, tras la reanudación de la carrera después del golpe y abandono de Alex Albon al estrellar el Williams. Colapinto llegó muy pasado a la primera curva y provocó un accidente. El piloto argentino bloqueó y le terminó dando de lleno a Gasly, séptimo ese momento, y al actual campeón del mundo, Lando Norris. La acción se suma a lo sucedido semanas pasada en Madrid, cuando el compañero de equipo del argentino, no lo había dejado pasar en la última vuelta, poniendo en riesgo la posición, provocando amenazas en redes sociales.

Ante esto, la escudería sacó un comunicado, respaldando post dichos de Flavio Briatore, quien advirtió que de seguir así se iban a terminar las notas con los medios argentinos.

“Como equipo, creemos que es necesario pronunciarnos una vez más sobre el odio y los insultos en Internet tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo dirigidos a uno de nuestros propios pilotos, sino también a miembros de la comunidad de la Fórmula 1, incluidos los medios de comunicación, y a nuestros rivales en la pista, a quienes respetamos, admiramos y con quienes disfrutamos compitiendo en la máxima categoría del automovilismo. Los errores ocurren cuando se compite al límite e, independientemente del resultado o el desenlace, nadie debería ser objeto de comentarios llenos de odio o insultos. Condenar los abusos en las redes sociales no va dirigido a ninguna afición en concreto ni a los seguidores de un equipo o piloto en particular; se trata de un problema universal que debe ser denunciado y reconocido por todos los aficionados a este deporte. Como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, condenamos enérgicamente la reacción de algunos aficionados en Internet y nos solidarizamos con la Fórmula 1, la FIA y los demás equipos en su voluntad de erradicar este fenómeno. Se ha convertido en algo habitual en las últimas carreras y no puede tolerarse. Sabemos que, como orgullosos participantes y partes interesadas en este deporte, tenemos la responsabilidad de alzar la voz y contribuir a encontrar una solución. Seguiremos colaborando estrechamente con el promotor del campeonato, el titular de los derechos y el organismo rector para debatir formas de abordar el abuso en línea y fomentar la rivalidad deportiva sana, por la que la Fórmula 1 es famosa y que la hace tan especial.

La Fórmula uno tendrá acción el próximo fin de semana, cuando se corra el GP de Baréin, llamado así para mantener el calendario, pero que se disputará en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia, trazado donde correrán por primera vez casi todos los pilotos.