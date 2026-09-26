Las largadas de Franco Colapinto en la Fórmula 1 son un gran plan y el inicio del Gran Premio de Azerbaiyán por la 15ª fecha de la temporada facilitará el arranque del sábado en la Argentina porque los semáforos se apagarán a las 8 de la mañana en la recta principal del callejero de la ciudad de Bakú.

El cambio horario con el país euroasiático le dará un condimento diferente al fin de semana nacional luego del noveno lugar que el piloto de Alpine se ganó en la grilla que liderará el británico George Russell con un Mercedes Benz.

George Russell (centro) dueño de la pole. Charles Leclerc (izquierda) y Óscar Piastri (derecha) completaron la tres primeras posiciones en la clasificación de Azerbaiyán.

Décimo en pista, pero adelantándose un lugar por la sanción a Carlos Sainz de Williams, el de Pilar estará sólo detrás de su compañero Pierre Gasly, quien partirá séptimo. Toda la carrera podrá verse por la pantalla de Fox Sports y en la modalidad Premium de Espn.

La carrera planteada a 51 vueltas por el callejero generará una parada programada por vehículo. La duda pasa por saber si comenzarán con duros para luego pasar a blandos en el final o viceversa. Allí estará uno de los grandes secretos para la definición.

Qué le pasó a Antonelli

Al líder del campeonato y ganador de las últimas dos carreras de la temporada, Kimi Antonelli, se le complicó la carrera por el yerro cometido en el inicio de la Q2, cuando chocó y rompió la parte delantera del Mercedes.

El italiano estará partiendo 16°, muy lejos de Russell que compartirá la primera línea con Charles Leclerc de Ferrari. Óscar Piastri con McLaren e Isack Hadjar de Red Bull quedaron en la segunda.