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Habló en tetracampeón

Max Verstappen salió a bancar a Franco Colapinto post GP de Azerbaiyán

El cuatro veces campeón del mundo, se refirió sobre el accidente del argentino que dejó fuera a su compañero de equipo y al McLaren de Norris.

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Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 26 de septiembre de 2026 a las 15:16
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El neerlandés bancó al argentino luego del accidente en plena carrera

Pasó el Gran premio de Azerbaiyán, fecha de la Fórmula 1 que dejó el triunfo de George Russell y el accidente de Franco Colapinto en la reanudación, que dejó fuera a Gasly y Norris. El piloto de McLaren atacó al argentino, pero el multicampeón, Max Verstappen, bancó al piloto de Alpine.

En la vuelta 36, Colapinto perdió el control de su auto en el relanzamiento, y se llevó puesto al Alpine de Gasly y el McLaren de Norris, quedando los tres fuera de competencia. “No es agradable para ninguno de los involucrados, pero una suspensión de una carrera me parece demasiado”, expresó Verstappen en la ronda de los integrantes del podio.

El Neerlandés, cuatro veces campeón del mundo, bancó al argentino, luego de los dichos de Norris donde aseguró que "Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas. Es una imprudencia. Esta gente debería ser suspendida porque eso no es conducir; eso no merece estar en la Fórmula 1”.

 “Mientras el piloto que lo provocó sea consciente de lo que hizo y pida disculpas, ya está. Es un poco desafortunado que haya involucrado a tantos autos, pero son cosas que pasan”, dijo Max, quien sostuvo que no hubo mala intensión y adjudicó la maniobra por error de cálculo.

Post carrera, Franco Colapinto había declarado sus disculpas por lo sucedido, “Perdón al equipo, a Pierre. Fue un error grande y grave. Perdemos muchos puntos con los dos autos, un día complicado que venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo” dijo.

Alpine deberá dar vuelta la página rápidamente, ya que la próxima semana se correrá el GP de Bahréin, donde buscará recuperar los puntos perdidos.

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