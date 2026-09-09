Alexis Mac Allister vivió una noche cargada de emociones en Anfield. Un día después de realizar una declaración que sacudió al mundo del fútbol al referirse a su futuro en Liverpool, el mediocampista argentino salió a la cancha, convirtió un verdadero golazo para darle el triunfo 2-1 al conjunto inglés ante Atlético de Madrid y terminó siendo ovacionado por todo el estadio cuando fue reemplazado.

Después de la victoria por la primera fecha de la Champions League 2026/27, el campeón del mundo habló y volvió sobre sus declaraciones del día anterior. Lejos de esquivar el tema, explicó qué significó para él hablar públicamente sobre una situación que lo venía atravesando.

“Lo que dije ayer a mí siempre me sale un poco de adentro. Intento ser sincero y bueno, a veces salen este tipo de cosas”, comenzó Mac Allister, antes de dejar la frase que rápidamente se convirtió en una de las más fuertes de la entrevista: “A mí me ayudó a liberarme un poco también”.

La declaración tomó todavía más fuerza después de lo sucedido dentro de la cancha. Mac Allister convirtió el 2-1 ante el Atlético de Madrid con una espectacular definición y, cuando dejó el campo de juego, recibió una enorme ovación de los hinchas de Liverpool.

Sin embargo, el argentino descartó que el gol haya tenido un significado especial por todo lo ocurrido el día anterior. “No creo que sea un gol especial. A ver, lo dije, soy siempre el mismo jugador, soy siempre la misma persona. Eso no va a cambiar”, aseguró.

Y dejó en claro que sus sensaciones sobre el futuro no dependen de una actuación puntual. “Que hoy haya tenido un buen o un mal partido no iba a cambiar lo que siento y lo que pasó o lo que está pasando por atrás”, explicó.

“Hasta el último día voy a dar lo mejor por este club”

Mac Allister también volvió a dejar en claro cuál es su postura mientras continúa la incertidumbre sobre su futuro. El mediocampista evitó ponerle una fecha a su salida de Liverpool y aseguró que, mientras permanezca en el club, seguirá entregándose por completo.

“Como lo dije, hasta el último día que esté acá, no sé si serán dos años, si será más adelante o si será antes, siempre voy a dar lo mejor por este club porque disfruto mucho de estar acá”, afirmó.

El argentino también destacó la importancia que tiene Liverpool en su carrera y su presente en Inglaterra. “Soy consciente de que es uno de los mejores clubes del mundo. Así que nada, vivo el día a día muy contento”, sostuvo.

Mac Allister y el proceso de adaptación con Iraola

Más allá de la situación personal, el mediocampista también analizó el funcionamiento del equipo bajo la conducción de Andoni Iraola. Liverpool tuvo que modificar su manera de presionar durante el partido ante Atlético de Madrid y Mac Allister reconoció que el plantel todavía atraviesa un proceso de adaptación a la idea del nuevo entrenador.

“Salimos pensando en una forma de presionar que lamentablemente, por la forma en la que ellos se movieron, tuvimos que cambiarla. La terminamos cambiando justo cuando ellos hicieron el gol”, explicó.

Para el argentino, ese tipo de situaciones son parte natural de la llegada de un nuevo entrenador. “Son un poco las cosas que suceden cuando hay un técnico nuevo. Cuando todo lo que tenés que hacer lo pensás mucho más. Ojalá que con más tiempo todo pueda salir muchísimo más natural”, sostuvo.

El mediocampista también resaltó el compromiso del plantel con la nueva propuesta: “Nos estamos adaptando a eso. Estamos muy contentos, la verdad que disfrutamos mucho. Los entrenamientos son muy intensos, lo estamos haciendo muy bien y hay que seguir trabajando”.

Así, Mac Allister cerró una noche difícil de olvidar. Después de poner sobre la mesa sus dudas sobre el futuro y reconocer que decir lo que sentía “me ayudó a liberarme”, salió a jugar ante Atlético de Madrid, marcó el gol de la victoria y recibió una ovación de Anfield.