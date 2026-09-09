En el que será el encuentro más atractivo del día, Liverpool se impuso 2-1 al Atlético Madrid en el estreno de ambos en la UEFA Champions League. El Colchonero conducido por Diego Simeone se adelantó por el tanto de Marcos Llorente, pero Dominik Szoboszlai igualó y Alexis Mac Allister puso el tanto de la remontada para el conjunto inglés. En los españoles, Julián Álvarez asistió en el tanto de su equipo, mientras que Cristian Romero y Giuliano Simeone también fueron titulares.

Liverpool 2-1 Atlético, los goles

El lateral del Atlético aparecio por sorpresa y extendió una curiosa paternidad ante los Reds: le marcó cinco goles en tres partidos en Anfield. El que condujo varios metros fue Julián Álvarez, que detectó un espacio y metió el pase filtrado para el pique de Llorente, que definió de zurda ante la salida de Alisson para establecer el 1-0.

Cuando el encuentro se acercaba al descanso, un Liverpool que ya estaba mejor en el partido encontró el empate en una segunda jugada. Luego de una tapada de Jan Oblak sobre Bradley Barcola, la jugada continuó y una combinación algo forzada entre Szoboszlai y Ronald Araújo terminó con una tremenda asistencia de taco del uruguayo para que el volante húngaro defina de frente al arco y establezca el 1-1.

Apenas comenzado el complemento, el Liverpool fue con todo contra el arco rival y consiguió dar vuelta el partido de la mano de Mac Allister. Luego de un desborde de Rio Ngumoha, la defensa del Atlético no pudo rechazar bien la pelota de su área y le quedó al volante argentino, que con un remate colocado de zurda dejó sin chances a Oblak.

Julián tuvo el segundo

La Araña está siendo uno de los más desequilibrantes del partido y, minutos después de su asistencia para abrir el marcador, volvió a protagonizar una acción de peligro. Esta vez recibió afuera del área, se acomodó para su derecha y sacó un tiro ajustado que hizo volar a Alisson para evitar el 2-0 del Atlético.

Formaciones

Liverpool: Alisson Becker; Ronald Araújo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Rio Ngumoha, Florian Wirtz, Bradley Barcola; Alexander Isak. DT: Andoni Iraola.

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Cristian Romero, Marc Pubill, David Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Álex Baena, Kang-In Lee y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

TV: Fox Sports y Disney+.

Estadio: Anfield.

Árbitro: Davide Massa (Italia).

La previa

El Liverpool, que atraviesa una temporada con varios cambios, buscará iniciar con el pie derecho en Champions ante un rival al que se ha enfrentado con frecuencia en las últimas ediciones. En las últimas horas, Mac Allister fue protagonista de una extraña conferencia de prensa, en la que expresó sentirse "muy triste" por no tener una propuesta de renovación del club sobre su vínculo que culmina en 2028. El mediocampista de la Selección, no obstante, será titular nuevamente en los Reds.

Tras una llamativa declaración en rueda de prensa, Mac Allister será titular en Liverpool. (Foto: AFP)

Del otro lado, las miradas apuntan a Julián Álvarez en el arranque europeo del Atlético de Madrid. El delantero argentino atraviesa una puesta a punto luego de estar en medio del tire y alfoje con el Colchonero por su intención irse al Barcelona. A pesar de que Simeone dio a entender que no sería titular, finalmente la Araña irá desde el arranque en este encuentro junto a Cuti Romero y Giuliano Simeone.

Formaciones

Liverpool: Alisson Becker; Ronald Araújo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Rio Ngumoha, Florian Wirtz, Bradley Barcola; Alexander Isak. DT: Andoni Iraola.

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Cristian Romero, Marc Pubill, David Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke, Álex Baena, Kang-In Lee y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

TV: Fox Sports y Disney+.

Estadio: Anfield.

Árbitro: Davide Massa (Italia).