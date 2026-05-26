Cristian “el Ogro” Fabbiani volvió a sacudir el fútbol argentino, aunque esta vez lejos de las canchas locales. El exentrenador de Newell's Old Boys fue oficializado como nuevo director técnico del Vardar Skopje, el club más ganador de Macedonia del Norte y reciente campeón del torneo local. Un salto inesperado, exótico y con aroma a Champions League.

A sus 42 años, el Ogro tendrá su primera experiencia como entrenador en el exterior y nada menos que en el fútbol europeo. El conjunto rojinegro disputará las fases clasificatorias de la próxima Champions, el torneo más codiciado del continente, y apostó por el carácter y la personalidad del argentino para afrontar semejante desafío.

La presentación fue a puro impacto en las redes sociales del club, donde destacaron el perfil futbolístico de Fabbiani. “Bienvenido a la familia rojinegra”, escribieron desde la institución macedonia, acompañando el anuncio con una descripción que marca el rumbo de lo que esperan del DT argentino: “fútbol moderno, ofensivo y disciplinado”.

El desembarco no fue improvisado. Fabbiani ya se encontraba en Macedonia del Norte desde principios de abril, cuando comenzó a acercarse al club tras la salida de Goce Sedloski rumbo a la selección nacional. Desde entonces, el exdelantero empezó a interiorizarse en el funcionamiento institucional y en las características del fútbol local para preparar el terreno de esta nueva aventura.

Y no llega a cualquier equipo. El Vardar Skopje viene de conquistar el 12° campeonato de su historia con números aplastantes: cerró la temporada con nueve partidos invicto, ocho triunfos consecutivos y una ventaja de nueve puntos sobre su perseguidor. En total, acumuló 26 victorias, cinco empates y apenas dos derrotas.

Para el Ogro será un paso gigante en una carrera como entrenador que comenzó en 2021 y que tuvo escalas en Fénix, Deportivo Riestra, Deportivo Merlo y Newell’s. Tras construir su camino desde el Ascenso y ganarse un nombre propio por su personalidad frontal y su estilo intenso, ahora tendrá la oportunidad de mostrarse en Europa.

Luego de ser confirmado, el propio Fabbiani expresó su emoción en redes sociales. “Estoy viviendo una experiencia única. Lo mejor que le puede pasar a un entrenador es competir en la Champions League”, escribió el Ogro, que cambió Rosario por Skopje y ahora buscará dar el golpe en el Viejo Continente.