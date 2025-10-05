Cristian Fabiani ratificó su continuidad al frente del plantel de Newell’s y aseguró que no renunciará: “No abandono, hasta diciembre voy a poner la cara”, sostuvo.

El ex delantero no puso excusas, aceptó la superioridad de Boca en el 5 a 0 y hasta develó cuál era el plan. “Imposible rescatar algo positivo hoy. La idea era cubrir las bandas, no pudimos, nos hicieron mucho daño por ahí”, explicó.

Desde la prensa de Rosario, cercana al día a día de La Lepra, lo consultaron al entrenador respecto a la sensación de que el plantel de jugadores le haya soltado la mano y el “Ogro” fue contundente. “No, para nada. Son seres humanos, hoy no salió nada”.

Newell´s se encamina a un proceso de elección de autoridades y en caso que el entrenador se vaya en este momento, debería cumplir el año con un interinato (5 fechas) por lo que internamente tampoco se tomaría ninguna decisión al respecto.

"El contexto del club no ayuda, pero no es excusa de nada. Nosotros somos los responsables y el viernes tenemos que hacernos fuertes en casa de nuevo". Cristian Fabiani, técnico de Newell's en conferencia de prensa.

El próximo viernes, el Rojinegro será local de Tigre y el clima en el Coloso será caliente. “A la gente pedirle disculpas porque llenan la cancha todos los partidos. El momento no es fácil, pero debemos recuperar el orden que perdimos”.

Newell’s marcha penúltimo con 10 puntos, matemáticamente todavía tiene chances de meterse en playoffs, pero deportivamente parece casi imposible. Respecto a los promedios no sufre y es por eso que, al menos hasta el fin de semana con el partido como local, no se vislumbran decisiones por parte de la directiva actual.